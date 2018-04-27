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ten altın satışlarını ikiye katlandı

İNTERNETTEN ALTIN SATIŞLARINI İKİYE KATLANDI
27 Nisan 2018, Cuma Güncelleme : 12:27:25

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ekmekçi, "Online na tüketici alıştı ve güveniyor, geçen seneye göre şu an ten altın satışında yüzde yüz artış var." dedi.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, "Ramazandan önce düğünlerin planlanmış olmasıyla, hem ev düzenlemek isteyenlerin alışverişinde, hem de düğünlerde düğünde kullanılacak ve takılacak altının satışında artış yaşanıyor. Online na tüketici alıştı ve güveniyor, geçen seneye göre şu an internetten altın satışında yüzde yüz artış var." dedi.

Ekmekçi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de in potansiyeli ve yapılan çalışmalar ve yıl değerlendirmesine ilişkin bilgi verdi.

Yılın ilk 3 ayına bakıldığında ocak, şubat ayının biraz rehavetle başladığına dikkati çeken Ekmekçi, mart ayında ise bu rehavetin kalktığını ve e-ticaretin arttığını söyledi.

Ekmekçi, kurun da etkisiyle ilk 2 ayda biraz durulma yaşandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ama mart ayında stabilize oldu ve toparlandı, nisan ayı da oldukça iyi gidiyor. Bunda evlilik sezonunun başlamış olmasının da önemli etkisi var. Ramazandan önce düğünlerin planlanmış olmasıyla, hem ev düzenlemek isteyenlerin alışverişinde, hem de düğünlerde düğünde kullanılacak ve takılacak altının satışında artış yaşanıyor.

te altını taksitle, hatta vade farksız taksitle satan üyelerimiz var. Dolayısıyla hem altın satışlarında hem ev eşyalarının satışında iyi bir artış var şu an. Online altın satışına tüketici alıştı ve güveniyor, geçen seneye göre şu an internetten altın satışında yüzde yüz artış var. Bunda sezonun yanı sıra bilinirlik taksit yapılmasının önemli etkisi var."

Kaynak: AA

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