Google CEO'su Sundar Pichai, elinde bulunan ve bu yıl üzerindeki kısıtın kalkacağı hisseleri karşılığında tarihin en yüksek primi olan 380 milyon dolar alacak. Hindistanlı Pichai'ye 2014'te verilen 353 bin 939 adet hissenin değeri geçtiğimiz hafta itibarıyla 380 milyon doları buluyor. Google tarafından gerçekleştirilecek olan bu prim son yıllarda halka açık bir şirket tarafından bir kişiye yapılan en büyük ödeme olarak göze çarpıyor.

Söz konusu hisselerin değer artışı ise yüzde 90'a ulaştı. Aynı dönemde S&P'nin değer artışı yüzde 39 olarak gerçekleşti. Google'un sözcüsü Winnie King ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. 2012'de Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg 2.28 milyar dolar, 2016'da ise Tesla'nın CEO'su Elon Musk 1.34 milyar dolarlık prim almıştı.