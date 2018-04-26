Amerikan Hava Kuvvetleri'nin gizlice uzaya fırlattığı ve yaklaşık yedi aydır Dünya'nın yörüngesinde faaliyet gösteren uydu, Hollanda'dan gözlem yapmakta olan bir gökyüzü meraklısı tarafından tesadüfen fark edildi.

NASA'nın Kennedy Uzay İstasyonu'ndan fırlatılan X-37B mekiğini tespit eden Cees Bassa isimli uzay meraklısı, sır gibi saklanan aracın koordinatlarını da sosyal medya hesabından paylaşarak dünyaya duyurdu. Resmi olarak açıklanmasa da X-37B'nin istihbarat faaliyeti için uzaya gönderildiği belirtiliyor.