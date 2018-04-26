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Gizli yu tesadüfen keşfettiler

GİZLİ UYDUYU TESADÜFEN KEŞFETTİLER
26 Nisan 2018, Perşembe Güncelleme : 23:45:52

Amerikan Hava Kuvvetleri'nin gizli su geçtiğimiz gün keşfedildi.

Amerikan Hava Kuvvetleri'nin gizlice uzaya fırlattığı ve yaklaşık yedi aydır Dünya'nın yörüngesinde faaliyet gösteren , Hollanda'dan gözlem yapmakta olan bir gökyüzü meraklısı tarafından tesadüfen fark edildi.

NASA'nın Kennedy Uzay İstasyonu'ndan fırlatılan X-37B mekiğini tespit eden Cees Bassa isimli uzay meraklısı, sır gibi saklanan aracın koordinatlarını da sosyal medya hesabından paylaşarak dünyaya duyurdu. Resmi olarak açıklanmasa da X-37B'nin istihbarat faaliyeti için uzaya gönderildiği belirtiliyor.

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