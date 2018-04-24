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'te yeni ! Artık milletvekilleri de...

E-DEVLET'TE YENİ HİZMET! ARTIK MİLLETVEKİLLERİ DE...
24 Nisan 2018, Salı Güncelleme : 13:24:09

adaylarının sabıka kayıtlarını üzerinden alabilmelerine yönelik uygulama bugün e sunuldu.

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, önceki dönemlerde adaylarının adliyelerdeki birimlerden aldıkları adli sicil kayıtlarına elektronik ortamdan ulaşmaları için çalışma başlattı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla, Bakanlığın 'ten sunduğu ler arasında yer alan "Adli Sicil Kaydı Sorgulama" bölümünde değişiklik yapıldı.
Belgenin neden verileceğini belirten alana "milletvekili adaylığı" bölümü eklendi.

Böylece, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde milletvekili adayı olacakların, sabıka kayıtlarına e-Devlet'ten ulaşabilmelerini sağlayan uygulamaya bugün hizmete sunuldu.

Kaynak: AA

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