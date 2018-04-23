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'ın 'ı satın alma teklifine AB soruşturması

APPLE'IN SHAZAM'I SATIN ALMA TEKLİFİNE AB SORUŞTURMASI
23 Nisan 2018, Pazartesi Güncelleme : 22:01:40

Komisyonunun, Amerikan teknoloji şirketi 'ın müzik uygulamasını satın alma teklifine yönelik soruşturma başlattığı bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan açıklamada, Apple'dan müzik uygulaması Shazam için teklif edilen satın alma işleminin müzik hizmetleri piyasasında seçenekleri azaltabileceği ve rekabet konusunda kaygılara neden olduğu kaydedildi.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirket birleşmeleri veya satın almalarını denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri arasında yer alıyor.

AB Komisyonu, bu incelemelerde ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu birleşmeleri ve satın almaları engelleyebiliyor.

Kaynak: AA

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