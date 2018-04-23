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Apple'ın CEO'su 'tan mesajı

APPLE'IN CEO'SU TİM COOK'TAN 23 NİSAN MESAJI
23 Nisan 2018, Pazartesi Güncelleme : 22:05:54

Apple'ın CEO'su 'ı unutmadı ve bir mesajla bayramımızı kutladı.

, özel günlerde Twitter'dan yayınladığı mesajlarla da bilinen bir yönetici. Bu anlamda her yıl yaptığı gibi yine Cook, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı unutmayarak özel bir mesaj yayınladı. Çocukların gününü kutlayan Cook, 6'ncı jenerasyon iPad ile yapılan bir çalışmayı da paylaştı. Apple Pencil desteğiyle gelen ve kullanıcıların kendi yaratıcılıklarını ortaya koyabildiği yeni nesil iPad'le çocuklar 23 Nisan için bir süredir çalışıyordu.

Kendi eserlerini iPad üzerinden ortaya koyan çocuklardan 13 Yaşındaki Özgün Asya'nın özel çalışması ise Cook'un gözünden kaçmadı. Asya'nın renkli portre çalışmasını paylaşarak 23 Nisan'ı kutlayan Cook, böylece bu eseri dünyayla paylaşmış oldu.

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