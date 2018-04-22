Duvarın ötesinden bile yüz tanıyacak

ABD Ordusu Araştırma Laboratuvarı'nda (ARL) geliştirilen teknoloji, gün ışığının ne kadar olduğu fark etmeksizin termal kameralar sayesinde insan yüzü tanıyabiliyor. Bu teknoloji, kişinin karanlıkta olması halinde kimliğinin teşhis edilmeyeceği anlamına gelmiyor. Yapay zekâ uzmanları, bu gelişmenin gerçek zamanlı biyometri ve adli tıp analizlerinin gece alınan görüntülerde de yapılmasını sağlayacağını belirtiyor.



MEVCUT TEKNOLOJİDEN UCUZ

ARL uzmanları Benjamin S. Riggan, Nathaniel J. Short ve Shuowen Hu bu gelişmeyle ilgili geçtiğimiz günlerde yayımladığı açıklamaya göre, söz konusu teknoloji askeri bir helikoptere yerleştirilen termal görüntüleme sistemi sayesinde belirli bir alanda insan olup olmadığını belirlemekle kalmıyor, bu insanların kim olduğunu da söyleyebiliyor. ARL uzmanları bu teknolojinin henüz yeni olduğunu ama şu ana kadar geldikleri aşamada çok başarılı olduğunu belirtiyor. Uzmanlar üstelik bu teknolojinin ABD askeri araçlarda bulunan ancak "sadece belirli bir bölgede insan bulunup bulunmadığını tespit edebilen" mevcut teknolojiden daha ucuz olduğunu belirtiyor. ABD ordusu ve hükümetinin sahip olduğu bu teknoloji sayesinde termal kameraların aldığı görüntüler duvar ötesindeki bir insanı bile teşhis edebilecek.



YALNIZ ASKERİ ALANDA DEĞİL

ABD ordusunun basınla ilişkiler ofisi, bu teknolojinin çatışma alanlarındaki insan tespiti için kullanılmak üzere geliştirildiğini bildirdi. Buna göre bu yapay zekâ teknolojisi düşmanın kimliğini veya hükümetin arananlar veya izleme listesinde olan kişileri tespit etmek için kullanılacak. ABD medyası ise bu teknolojinin sadece askeri alanda değil, kamusal alanda da kullanılacağı yönünde endişeler olduğunu aktardı. Bu endişeler, insanın özel yaşamının kalmayacağı, sivillerin kimliklerinin her an teşhis edilebileceği noktasında odaklanıyor.