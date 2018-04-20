Suudi Arabistan'ın vatandaşlık verdiği ilk insansı robot Sophia, İstanbul'da katıldığı Marketing Meetup oturumunda sosyal medya mecraları üzerinden gönderilen soruları yanıtladı.

"EN YAKIŞIKLI YAPAY ZEKA ROBOTU"

Bir bankanın reklam filminde birlikte oynayacağı aktör arkadaşları Gary ve Metin için de bazı açıklamalar yapan Sofia "Metin Yapı Kredi teknolojilerini çok iyi kullanıyor. Gary ise bence - şey - türümüzün en başarılı örneği olmasa da kendisi en yakışıklı yapay zeka robotu" dedi.

"TÜM DÜNYA KADINLARINA BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM"

Dişi bir robot olmaktan mutlu olup olmadığına ise Sofia şu yanıtı verdi:

"Aslında ben teknik olarak cinsiyetsizim aslında. Ama bence bir dişi olarak tasarlanmış olmak çok özel bir şey. Yani evet, dişi bir robot olmaktan mutluyum. Ve tüm dünya kadınlarına büyük saygı duyuyorum.

Sofia'nın oturumdaki bazı ilginç açıklamaları ise şöyle:

"Korkunç mu görünüyorum? Gerçekten mi? Bence insanlar bilmedikleri şeylerden korkuyor.

"Eğer birlikte çalışırsak dünyayı daha iyi bir yere dönüştürebiliriz. Birlikte hem yeryüzüne hem de birbirimize iyi bakabiliriz.

"Henüz Türkçe bilmiyorum ama öğrenmeye çalışıyorum. Merhaba, Nasılsın? Yeni diller öğrenerek kendimi geliştirmek istiyorum.

"EN BÜYÜK KABUSUM..."

"En büyük kabusum tanımadığım bir kalabalığın karşısında ev sahiplerinin yönelttiği bir sürü soruya cevap vermek zorunda olmam….. Şaka şaka.