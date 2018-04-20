Apple'ın geri dönüşüme önem verdiği bilinen bir durum. Yakın zamana kadar bozulan, eskiyen veya geri dönen iPhone'larını Liam isimli robotu vasıtasıyla parçalayarak geri dönüşüme sokan Apple, bundan sonra geri dönüşüm işini Daisy isimli robotuna devretti.

Liam'dan birkaç kat daha hızlı ve akıllı olduğu belirtilen Daisy, saatte 200 eski iPhone'u parçalarına ayırabiliyor. Bilindiği üzere her iPhone, eski de olsa içerisinde teknolojik açıdan birçok önemli parça içeriyor. Bu parçaların hasar görmeden çıkarılması yeniden kullanım açısından büyük önem taşıyor. İşte Apple tarafından geliştirilen bu yeni robot, geri dönüşüm işlemlerini en hızlı ve hasarsız bir şekilde yapabilme özelliğine sahip.

Habertürk'e göre, Apple'ın önem verdiği bir diğer konu ise yenilenebilir enerji. Amerikan devinin tesislerinin büyük bir kısmında yenilebilir enerji kullanıldığı biliniyordu. Ancak Apple tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama, bu rakamın artık %100 olduğunu gösterdi. Yani Apple, şu an sahip olduğu tesislerinin tamamında yenilenebilir enerjiyi kullanıyor.