;

, La Casa de Papel'in 3. sezonunu duyurdu

NETFLİX, LA CASA DE PAPEL'İN 3. SEZONUNU DUYURDU
19 Nisan 2018, Perşembe Güncelleme : 21:31:20

, bugün Roma’da gerçekleşen ‘See What’s Next’ etkinliğinde yeni ve devam eden orijinal yapımlarını duyurdu. Bunlardan birisi de La Casa de Papel 3. sezon oldu.

, Roma'da gerçekleştirdiği 'See What's Next' etkinliğinde yeni ve devam eden orijinal yapımlarını duyurdu. Bunlardan en dikkat çekenleri La Casa de Papel 3. sezon, ve 2. sezon oldu.

İspanyol soygun hikayesinin birinci ve ikinci kısımların dünya çapındaki başarısının ardından, Profesör'ün kalkıştığı yeni soygunlara 2019'da tanıklık edeceğiz.

Dark S2

nin sekiz bölümden oluşan 2. sezonunun çekimleri 25 Temmuz'da Berlin ve civarında başlayacak.

La Casa de Papel Kısım 3 (İspanya)

İspanyol soygun hikayesinin birinci ve ikinci kısımların dünya çapındaki başarısının ardından, Profesör'ün kalkıştığı yeni soygunlara 2019'da tanıklık edeceğiz.

Dogs of Berlin (Almanya)

Netflix'in ikinci Alman orijinal yapımı Dogs of Berlin'den de ilk görüntüler paylaşıldı.

ETİKETLER:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN