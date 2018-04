Netflix, Roma'da gerçekleştirdiği 'See What's Next' etkinliğinde yeni ve devam eden orijinal yapımlarını duyurdu. Bunlardan en dikkat çekenleri La Casa de Papel 3. sezon, Dogs of Berlin ve Dark S2 2. sezon oldu.

İspanyol soygun hikayesinin birinci ve ikinci kısımların dünya çapındaki başarısının ardından, Profesör'ün kalkıştığı yeni soygunlara 2019'da tanıklık edeceğiz.

Dark S2

Dizinin sekiz bölümden oluşan 2. sezonunun çekimleri 25 Temmuz'da Berlin ve civarında başlayacak.

La Casa de Papel Kısım 3 (İspanya)

Dogs of Berlin (Almanya)

Netflix'in ikinci Alman orijinal yapımı Dogs of Berlin'den de ilk görüntüler paylaşıldı.