Artan araç sayısı ve otopark kapasite yetersizliği, güvenlik kaygıları İşyerleri, özel otoparklar, site ya da apartman otoparkları sahiplerinin ilgilendiren ve çözülmesi gereken önemli bir meseledir. Otoparka giriş çıkışın takibi, misafir araçlar, aboneler, kısıtlı izinler, yasaklar vb. nedenler otopark yönetimini kontrol altına alınmasını mecbur bırakmıştır.

Ancak bu konuda kafalar karışık iki farklı teknoloji çözüm olarak var ama hangisi güvenilir, hangisi ucuz, hangisi iyi vs. Bu soruları yanıtlamaya çalışırken, her iki sitem nasıl çalışır kısaca buna göz atalım

RFID Otopark Giriş sistemi (HGS)

Yaklaşık 10 yıldır kullanılan ve bir çok otoparkta gördüğümüz en son Karayollarında HGS adıyla hayatımıza giren RFID, Radyo frekansı ile Tanıma teknolojisi. RFID'yi oluşturan bileşenler radyo frekansı ile haberleşmektedir. RFID; okuyucu, etiket ve anten olmak üzere 3 temel bileşenden oluşur.

Otopark Çözümlerinde bu bileşenler UHF RFID Anten, Okuyucu ve UHF Etiketten oluşur. Okuyucular; araç camlarına yerleştirilmiş etiketler sayesinde araca ait bilgileri, radyo dalgalarını kullanarak sayısal bir kod şeklinde alan bileşendir. Etiketler; bilgileri saklayan bileşendir. Etiket ve okuyucu arasındaki iletişim antenler aracılığı ile gerçekleşir ve buna bağlama (coupling) adı verilir

Antenlerin Avrupa Birliği standartlarında 868.6-868.7 MHz aralığında haberleşme izni vardır ve ülkemizde KET yönetmeliğiyle EU uyumlu frekans düzenlemesi yapılmıştır.

Plaka Tanıma

Kamera ve yazılım gelişmeleriyle gittikçe yaygınlaşan bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Teknoloji tamamen resim işleme üzerine kurulmuştur. Farklı algoritmaların bir arada çalıştığı işlem yoğun bir süreçtir. Kamera önemli bir öğe gibi gözükse de asıl unsur yazılımdır. Tipik bir Plaka tanıma yazılımı 3 farklı safhadan oluşur. Görüntü üzerinde plaka yerinin tespiti, plaka üzerindeki karakterlerin ayrıştırılması ve ayrıştırılan karakterlerin tanımlanmasıdır.

Kameradan alınan hareketli görüntüden çıkarılan resim üzerinde koordinatları belirlenen plaka bölgeleri, resimden kesilerek resim plaka yeri tespiti algoritması ile plaka resmi çıkarılır. Bulunan muhtemel plaka bölgelerindeki karakterlerin ayrıştırılma işlemi de ikinci adımda yapılacaktır. Ayrışmadan sonra oluşan plaka artık kayıtlı plakalarla eşleştirme safhasında sona erecektir.

Her iki sistemin birbirine karşı avantaj ve dezavantajları

Öncelikle şunu belirtelim ki her iki sistemde kullanılan Moonwell malzeme kalitesi ve montaj ekibinin tecrübesi, işe hakimiyeti en önemli avantajdır. Kalite ve yetkinliğe önem verilmediği takdirde tercih ne olursa olsun sonuç hüsrandır.

Plaka tanımanın en avantajlı herhangi bir etikete vb şeye ihtiyaç duymadan yazılımla doğrudan plaka bilgisiyle sisteme tanıtılmasıdır. Araç değiştiren kullanıcı için ek bir maliyete katlanmadan sistemde plaka bilgisi ile işlemi yapıp otoparkı kullanmaya devam edecektir.

Bu uygulamalarda karşılaşılan sorunlar resmin akşam çekilmesi, plaka bölgesine güneş ışığı veya gölge gelmesi, plaka bölgesinin kirli olması, plaka üzerinde cam koruma bulunması, plaka karakterlerinin üzerinde vida bulunması ve kar yağmur sis gibi hava durumu gibi birçok etken bulunmaktadır. Bu zorluklardan dolayı doğru bir sonuca gidilmesi güçleşmektedir ve resim üzerinde plaka tanıma işlemi zorlaşmaktadır. Kamera açısı, araç geliş açısı vb. sorunlarda ayrıca zikredilmelidir.

Dolayısı ile hiçbir zaman tam okuma hedefi gerçekleşmemiştir. Tecrübelerimiz ve akademik çalışmalar ortalama %95 oranında okuma başarısını göstermektedir. Yani her 100 araçtan ortalama 5 tanesi girmeyecek ya da çıkamayacak ve yardım almak zorunda kalacaktır.

Yazılım yoğun bir işlem gerçekleştiği için mutlaka güçlü dolayısı ile pahalı bir bilgisayara ihtiyaç var. Üstelik bilgisayar diğer uygulamalara açıksa farklı kullanıcı hataları sistemin çökmesine neden olmaktadır. Bilgisayar arızası da yine sistemi çalışmaz hale getirmektedir.

Plaka Tanımanın en önemli sıkıntısı güvenlik açığıdır. Sisteme kayıtlı bir plakayı kopyası yapılırsa hatta bir kağıda bile yazıp plakaya yapıştırılırsa istenmeyen araç hiçbir engelle karşılaşmadan otoparka girebilecektir.

Birçok açıdan RFID Otopark Giriş sistemi (HGS) avantajlı gözükmektedir. Her araç için verilmiş ve cama yapıştırılmış etiket nedeniyle araç tanıtımı sadece o araç için geçerli olmaktadır. Çok katmanlı UV ışınlara karşı korumalı ve sökerken yırtılabilen etiketler ( örneğin : Karayolları HGS ve Moonwell etiketleri) nedeniyle kameralı sistemde oluşan güvenlik açığı yoktur. Ancak her araç için yeni etiket zorunluluğu araç değişiminde az da olsa maliyet oluşturmaktadır.

Sistemin ana yükünü okuyucu yaptığı için güçlü ve pahalı bir bilgisayara ihtiyaç olmadığı gibi sistem hiçbir bilgisayara ihtiyaç duymadan da kurulup çalıştırılabilinir.

Doğru kurulmuş ve devreye alınmış yerde okuma performansı %100 dür. Radyo frenkansı ile çalışması bazı alanlarda okuma sorununu getirmektedir, ancak bu kurulum aşamasında tespit edildiği takdirde sorun olmaktan çıkarılabilmektedir.

Diğer bir husus ise bazı araçlarda gözüken ametal alaşımlı koruyucu olan camlar yüzünden camdaki etiket okuma yapmamaktadır. Bu sorunda cam etiketi yerine plaka tagı kullanılarak aşılmaktadır.