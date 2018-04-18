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PAPARA İLE BİTAKSİ'DEN YENİ İŞ ORTAKLIĞI
18 Nisan 2018, Çarşamba Güncelleme : 17:04:18

Dijital ödeme sistemi 'nın yeni ortağı oldu.

Yerli sermayeyle kurulan ve kısa sürede 1 milyon kullanıcıya yaklaşan dijital ödeme sistemi 'nın yeni ortağı oldu. Taksicilerle yolcuları buluşturan uygulama BiTaksi ise yapılan işbirliğiyle Papara'nın toplu ödeme servisiyle sürücülerinin paylarını kolayca dağıtabilecek.

BiTaksi Papara Card sahibi sürücülerin yanı sıra BiTaksi kullanıcıları da kartlı çağrılarda Papara Card'larını sisteme kaydederek ödeme yapabilecek.

Kaynak: Sabah

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