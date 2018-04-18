Yerli sermayeyle kurulan ve kısa sürede 1 milyon kullanıcıya yaklaşan dijital ödeme sistemi Papara'nın yeni ortağı BiTaksi oldu. Taksicilerle yolcuları buluşturan uygulama BiTaksi ise yapılan işbirliğiyle Papara'nın toplu ödeme servisiyle sürücülerinin paylarını kolayca dağıtabilecek.

BiTaksi Papara Card sahibi sürücülerin yanı sıra BiTaksi kullanıcıları da kartlı çağrılarda Papara Card'larını sisteme kaydederek ödeme yapabilecek.

Kaynak: Sabah