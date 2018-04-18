'Kurumlar verilerinin muhafazası için tedbirler almak zorunda'

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'ndeki 2. Kamu Siber Güvenlik Zirvesi'nde, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun yüksek standartlı ve Avrupa Birliği normlarıyla uyumlu bir düzenleme olduğunu söyledi.

Veri temelli ekonominin önemine işaret eden Bilir, "Ülke olarak verileri kullanmamız ve verilerden katma değer yaratmamız gerekiyor ancak bu verileri işlemeyi anayasadaki usul ve esaslar çerçevesinde yapmamız, işlenen verilerin güvenliğini de sağlamamız gerekiyor. Kamu kurumları ve özel kuruluşlar işledikleri verilerin muhafazası konusunda uygun güvenlik tedbirlerini almak zorunda." diye konuştu.

"5G'de yerli ürünler için çalışıyoruz"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey de kamuda bürokrasinin azaltılmasının önemine değindi.

Kamu kurumlarından çoğunun Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne (EBYS) geçtiğine işaret eden Zerey, "Kamuda bakanlıklar bilgi alışverişini artık elektronik ortamda yapıyor." ifadesini kullandı.

Zerey, 30 Haziran'a kadar vatandaşla ilgili işlemlerin e-devlete aktarılmasının hedeflendiğini ve TÜRKSAT'a bu alanda çok iş düştüğünü dile getirdi.

KamuNet'te şifreleme sisteminin hayata geçeceğini anlatan Zerey, "Askeri kanat da şifrelemenin hayata geçmesiyle bu alanı kullanmaya başlayacak." dedi.

Zerey, yaşanan olaylar nedeniyle yerli ürün, yazılım ve donanımın önemli hale geldiğine dikkati çekerek, "5G alanında yerli ürünlerin kullanımı için çalışmalar yapıyoruz. Siber güvenlikle ilgili de bütün bakanlıklar ve kamu kurumlarıyla çalışmalarımız sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Dijitalleşmeyle güvenlik önem taşıyor"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç da "Dijitalleşme hızlı şekilde ilerledikçe güvenlik de önem taşıyor. Bu konuda kamuda KamuNet Projesi'ni hayata geçirdik. İlk etapta 140 kamu kurumunu bu alana geçirmeyi hedeflemiştik, şu anda 114 kurumumuz KamuNet'e geçmiş durumda." dedi.

Bütün işlemlerin bilgi ve iletişim teknolojileri üzerinden gerçekleştirildiğini vurgulayan Kılıç, bu alandaki bilişim yöneticileri ve çalışanlarının büyük önem taşıdığını bildirdi.

Kılıç, bilişim yöneticilerine gereken önem verilmediği takdirde kamu ve özel sektörün ciddi zafiyet yaşanacağını, KamuNet ile birlikte kamu kurumlarının bilgi işlem merkezlerinde ve siber güvenlik alanlarında ciddi bir standartlaşma sağlandığını söyledi.

Bu alanda birçok tatbikat gerçekleştirdiklerini anımsatan Kılıç, yıl sonunda uluslararası tatbikat yapılacağını kaydetti.

Kılıç, siber güvenlik konusunda kamu kurumlarının birlikteliğine ihtiyaç olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu, bir bakanlığın yapacağı bir iş değil. Tüm kamu kurumlarının ortak akıl ve sinerjiyle yapacağı bir iştir. Biz bakanlık olarak bu konuda gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Önümüzdeki süreçlerde de aynı yaklaşımla aynı tempoyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

"Bilişim sektörünün değeri anlaşılamadı"

Kamu Bilişimcileri Derneği Başkanı İzzet Gökhan Özbilgin, zirvede siber güvenliğin birçok yönüyle değerlendirileceğini bildirdi.

Bilişim sektörünün değerinin yeterince anlaşılamadığına işaret eden Özbilgin, bunun hala operasyonel seviyede kaldığını ve stratejik düzeye çıkamadığını dile getirdi.

Özbilgin, kamuda bilgi işlemin değerinin daha fazla bilinmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dernek olarak yaptığımız bu ve benzeri etkinliklerle sürekli bu konulara çalışıyoruz. Kamu bilişim yöneticilerimizin hem teknik hem sosyal becerilerini geliştiren eğitimler düzenliyoruz. Kurumların sadece bilgi işlemle değil, stratejilerini bilen, sadece bilişim konuşan değil, kurumun ana görevlerini de anlatabilen yöneticileri olsun diye çalışıyoruz."

Kaynak: AA