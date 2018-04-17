Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, AA muhabirine TÜBİTAK "Bilim Fuarları Destekleme Programı"na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkelerin dünyada lider ve söz sahibi ülke konumuna ulaşmasının, öncelikle bilim ve teknoloji alanında katedilecek mesafeye bağlı olduğuna işaret eden Mandal, nüfusunun çoğunluğu gençlerden oluşan Türkiye'nin, bu konuda önemli potansiyel taşıdığına dikkati çekti. Durumun avantaja çevrilebilmesi için çocukların erken yaşlardan itibaren bilimle tanıştırılması gerektiğini vurgulayan Mandal, TÜBİTAK ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2013'ten bu yana yürütülen Bilim Fuarları Destekleme Programı'nın, bu açıdan çok büyük önem taşıdığını söyledi.

Mandal, Bilim Fuarları Destekleme Programıyla bilimin ve kültürünün yaygınlaşmasını, günlük hayatla ilişkilendirilmesini, bu konudaki çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesini ve öğrencilere proje yapmaları için yeni ortam ve olanaklar sağlanmasını hedeflediklerini anlattı. Program kapsamında devlet okullarında 5-12. sınıf öğrencilerince gerçekleştirilen projelerin yer aldığı fuarların desteklendiğini belirten Mandal, "TÜBİTAK Bilim Fuarları destek programıyla öğrencilerimiz, ezberci bir eğitim yerine 'görerek, dokunarak, anlayarak, algılayarak, uygulayarak' ders çalışmanın keyfini yaşıyor. Böylece öğrenciler, ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yapmaya özendiriliyor." diye konuştu.

"Okullara 5 bin lira hibe desteği"

Bilim Fuarları Destekleme Programı çerçevesinde projesi kabul edilen okullara 5 bin lira hibe, proje yürütücülüğünü üstlenen öğretmenlere ise 250 lira teşvik ikramiyesi verildiğini kaydeden Mandal, "Programın 2017-2018 çağrı döneminde, geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 88 artışla toplam 11 bin 478 okul, bilim fuarı düzenlemek üzere başvuru yaptı. Bu okullar tarafından proje girişi yapılan 230 bin 818 başvurudan, değerlendirmeler sonucunda 9 bin 854'ünün desteklenmesine karar verildi." ifadesini kullandı.

Rakamların her yıl artmasının sevindirici olduğunu dile getiren Mandal, "Yüz binlerce çocuğun bir şekilde bilimle temas ediyor olmalarının esas değeri, yıllar geçtikçe daha iyi anlaşılacak. Geleceğin bilim insanlarının tohumları bu fuarlarda atılıyor, çocuklara bilim fuarlarla sevdiriliyor. Bugün toprağa saçılan tohumlar, ileride muhakkak meyve verecek. Bu çocuklarımızdan birçoğu ülkemizde ve dünyada göğsümüzü kabartan bilimsel çalışmalara imza atacaklar." değerlendirmesinde bulundu.