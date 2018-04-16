1937'de kurulan Alman otomotiv devi, aynı zamanda sosis ve ketçap da üretiyor. Efsane haline gelen sosisin bu yıl 45'inci yası kutlanıyor. 1973'te önceleri sadece çalışanlar için üretilen sosisler talep görünce, fabrika dışında da satılmaya baslandı. Bunun üzerine VW, Almanya Wolsfburg'daki fabrikada üretim tesisi açarak, sosis isini büyüttü.

Bugün Wolsfburg'daki Autostad tesisleri, VW Arena stadyumu ile Adelka süpermarketleri ve Metro toptan gıda marketlerinde satılan sosisler Almanya dısında da büyük ilgi görüyor. Avrupa'da 11 ülkede Volkswagen sosis satılıyor. 12.5 ve 25 santimetre olmak üzere iki farklı uzunluktaki sosisler fabrika içindeki tesislerde üretiliyor.



30 çalısan yılda yaklaşık 6.3 milyon adet üretim gerçekleştiriyor.



Üzerinde "Volkswagen, orjinal yedek parça" yazan sosisler o kadar begeniliyor ki, 2010'lı yıllarla birlikte üretim, otomobillerin üzerine çıktı.

2013 yılında 6 milyon adet otomobil üretimine karsın, tesislerde 6.4 milyon adet sosis üretimi gerçekleşti. 2015 yılında ise sosis üretimi rekor seviyeye yükseldi. Volkswagen'in otomobil üretimi emisyon skandalının da etkisiyle yüzde 5 düşüşle 5.8 milyon adete geriledi.

Sosis üretimi ise yüzde 14 artışla 7.2 milyon adete ulastı. Volkswagen kendi markasıyla ketçap da satıyor.

90'lı yıllarda ketçap isine giren markanın yıllık üretimi yaklaşık 500 bin şişeyi buluyor. Sosisin yanında tercih edilen hardalını ise kendi yapmıyor.

MODAYA UYUP VEGAN OLDU

Volkswagen de, vegan modasına uyum sağladı. Marka, 2010 yılından bu yana etsiz bir sosis de üretiyor. Ancak, bu sosislinin tarifi sır gibi saklanıyor.

Ufuk Sandık/Sabah