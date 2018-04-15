Popüler çevrimiçi müzik servisi Spotify telif hakları ve ücretleri konusunda yaşadığı sorunları çözmek için çareyi çareyi Loudr'u satın almakta buldu.



Merkezi San Francisco'da bulunan Loudr'ı bünyesine katan Spotify bu sayede platformda yer alan içeriklerin telif hakkı sahiplerini daha kolay bulup ödeme yapabilecek.

Bu da Spotify olası bir telif hakkı ihlali davaları ile karşı karşıya kalmaktan kurtaracak. Şirket hâli hazırda Wixen Music Publishing tarafından açılan 1.6 milyar dolarlık davayla uğraşıyor.



Habertürk'e göre, geçtiğimiz günlerde New York borsasında ilk halka arzını (IPO) gerçekleştiren Spotify, ilk halka arz edildiği günde ulaştığı piyasa değeri ile Twitter ve Dropbox gibi teknoloji firmalarını geride bırakmıştı.