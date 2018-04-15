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tüpü takip sistemine süre uzatıldı

LPG TÜPÜ TAKİP SİSTEMİNE SÜRE UZATILDI
15 Nisan 2018, Pazar Güncelleme : 12:54:29

Sıvılaştırılmış petrol gazı () tüplerine yönelik takip sistemi kurulması için dağıtıcılara tanınan süre 2019 sonuna kadar uzatıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, daha önce 15 Ekim 2016'dan itibaren en geç 18 ay içinde takip sistemi kurulmasına ilişkin hükümde değişikliğe gidildi. Söz konusu süre 31 Aralık 2019'a kadar uzatıldı.

Bu tarihten itibaren kimliklendirilmemiş veya karekod etiketine sahip olmayan dolu LPG tüpleri dolum tesislerinde bulundurulamayacak, bu tüplerin dolum ve satışı yapılamayacak.

Kaynak: AA

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