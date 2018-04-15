İnternette devamlı olarak felaket senaryoları ortaya çıkmaya veya geçmiştekiler yeniden hatırlatılmaya devam ediyor.

Sümerler'in "Nibiru" Babilliler'in "Marduk" dediği günümüzde ise Güneş Sistemi'ndeki kayıp gezegen olduğu iddia edilen "Gezegen X"in 23 Nisan'da görüneceği iddia edildi. İngiliz numeroloji uzmanı David Meade'nin İngiliz Daily Express gazetesine yaptığı açıklama ise NASA uzmanları tarafından reddedildi. Bilim insanları "Nibiru diye bir gezegen yoktur" dedi.