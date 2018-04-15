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23 Nisan’da görünecek

KAYIP GEZEGEN MARDUK 23 NİSAN’DA GÖRÜNECEK İDDİASI
15 Nisan 2018, Pazar Güncelleme : 12:10:02

Sümerler döneminde söylenen 'un önümüzdeki günlerde görüneceği edildi. Peki böyle bir şey var mı?

İnternette devamlı olarak felaket senaryoları ortaya çıkmaya veya geçmiştekiler yeniden hatırlatılmaya devam ediyor.

Sümerler'in "Nibiru" Babilliler'in "" dediği günümüzde ise Güneş Sistemi'ndeki olduğu edilen ""in 23 Nisan'da görüneceği iddia edildi. İngiliz numeroloji uzmanı David Meade'nin İngiliz Daily Express gazetesine yaptığı açıklama ise NASA uzmanları tarafından reddedildi. Bilim insanları "Nibiru diye bir gezegen yoktur" dedi.

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