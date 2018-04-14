Savunma sanayisinde millilik yüzde 65'lerin üzerine çıktı

Temasları kapsamında kente gelen Alpay, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasında (ETSO) düzenlenen toplantıda ETSO Başkanı Asilhan Arslan ile STK temsilcileri ve iş adamlarıyla bir araya geldi.

Alpay, yaptığı konuşmada, savunma sanayisi alanında Türkiye'nin dışa bağımlılıktan kurtulması, yerli ve milli ürünlerin üretilmesi noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde büyük bir atılım gerçekleştirildiğini belirtti.

Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan silah, tank, top, helikopter, İHA, SİHA, uydu sistemleri, roket ve füzeler gibi savunma sanayisiyle alakalı birçok ürünün yerli ve milli imkanlarla üretilebildiğini ifade eden Alpay, şunları kaydetti:

"Savunma sanayisinde 2002 yılı itibarıyla yüzde 35 civarında olan yerlilik ve millilik oranları, 2017 yılı sonu itibarıyla yüzde 65'lerin üzerine çıkmıştır. Bu, çok kritik bir nokta. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine aldığımız yerli ve milli ürünlerimizle dışarıya bağımlılıktan kurtulduğumuz gibi kısıtlanmadan, ambargoya uğramadan çok büyük işler yapıyoruz. Bunun en önemli somut iki göstergesi Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonu'dur."

"ELAZIĞ, ÖNEMLİ BİR İHA ÜS MERKEZİ OLACAK"

Alpay, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla tamamlanmasının Ortadoğu üzerinde planlanan oyunları altüst ettiği gibi, Türkiye olmaksızın bölgede bir denklem kurulamayacağını da tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.

Operasyonlardaki başarılarda İHA'ların önemli rol üstendiğine işaret eden Alpay, stratejik bakımdan önemli bir konumda olan Elazığ'ın İHA'lar için önemli bir üst merkezi haline gelmesi noktasında adımlar atıldığını kaydetti.

Alpay, sözlerini şöyle tamamladı:

"İkinci yılın sonunda bin civarında subay, astsubay ve uzman erbaş, Elazığ'a konuşlanmış olacak. Nitelikli pilot, pilot yardımcısı, teknik eleman, teknisyen gibi bin civarında rütbeli askeri personelimiz konuşlandırılacak. Elazığ, İHA'lar için bir merkezi üs oluyor. Türkiye'nin gururu ve yüz akı, terörle mücadelede, Fırat Kalkanı Operasyonu'nda ve Afrin'de çok iyi sonuçlar aldığımız Bayraktar İHA'lar ile Elazığ'da bir üs oluşturuldu.

Burası, bütün dünyanın imrenerek bakacağı muhteşem bir üs merkezi haline gelecek. Bir havacılık ve savunma merkezi olacak."

Kaynak: AA