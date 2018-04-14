Sunduğu aksiyon dolu görsel şölenle televizyon dizi sektörüne yeni bir soluk getiren "Game of Thrones" (Taht Oyunları), bir ilke imza atarak televizyon tarihinin en uzun süren savaş sahnesini çekti. Büyük bir gizlilik içinde İrlanda'da süren çekimlerin tam 55 gece sürdüğü belirtilirken, Britanya'daki magazin siteleri milyonlarca seyirci kitlesine sahip olan dizinin son sezonu için gerçekleştirilen çekimlerin, televizyon dünyasının en ihtişamlı savaş sahnesi olacağını duyurdu.

Kuzey İrlanda'nın Toome bölgesinde "gece" gerçekleştirilen çekimler için şimdiye kadarki en büyük savaş sahnesi setinin kurulduğu belirtiliyor. Dizinin yapımcılarının bununla da yetinmeyerek televizyon dizi tarihinin en pahalı savaş sahnesini çektikleri ifade ediliyor. Dizinin 6 bölümden oluşan final sezonunun 2019'da gösterime gireceği bildiriliyor.