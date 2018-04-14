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'un savaş sahneleri 55 gecede çekildi

GAME OF THRONES'UN SAVAŞ SAHNELERİ 55 GECEDE ÇEKİLDİ
14 Nisan 2018, Cumartesi Güncelleme : 14:30:55

dizisinin 2019’da gösterilecek son sezonu için tarihin en uzun savaş sahnesi çekildi. İrlanda’da süren çekimler 55 gece sürdü. Savaş sahneleri için tarihin en büyük film seti kuruldu

Sunduğu aksiyon dolu görsel şölenle televizyon dizi sektörüne yeni bir soluk getiren "" (), bir ilke imza atarak televizyon tarihinin en uzun süren savaş sahnesini çekti. Büyük bir gizlilik içinde İrlanda'da süren çekimlerin tam 55 gece sürdüğü belirtilirken, Britanya'daki magazin siteleri milyonlarca seyirci kitlesine sahip olan dizinin son sezonu için gerçekleştirilen çekimlerin, televizyon dünyasının en ihtişamlı savaş sahnesi olacağını duyurdu.

Kuzey İrlanda'nın Toome bölgesinde "gece" gerçekleştirilen çekimler için şimdiye kadarki en büyük savaş sahnesi setinin kurulduğu belirtiliyor. Dizinin yapımcılarının bununla da yetinmeyerek televizyon dizi tarihinin en pahalı savaş sahnesini çektikleri ifade ediliyor. Dizinin 6 bölümden oluşan final sezonunun 2019'da gösterime gireceği bildiriliyor.

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