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insanlarına göre ’nın ifadesi bakanın haline bağlı

BİLİM İNSANLARINA GÖRE MONA LİSA’NIN İFADESİ BAKANIN HALİNE BAĞLI
14 Nisan 2018, Cumartesi Güncelleme : 14:33:35

insanlarına göre; Da Vinci’nin ünlü tablosuna neşeli ruh haliyle bakanlar ’yı gülümserken, morali bozuk olanlar ise ifadesi üzgün halde görüyor

Dünyanın en ünlü sanat eserlerinin başında gelen ve uzun yıllardır sanat tarihçilerinin birçok araştırmasına konu olan Leonardo da Vinci'nin tablosunun yüz ifadesi ABD'li insanlarının bir çalışmasına daha konu oldu. California Üniversitesi'nde yapılan araştırmalara göre; ruh hali neşeli olan kişiler Mona Lisa'nın yüzünde gülümseme ifadesi göründüğünü algılarken, morali bozuk olan kişiler de Mona Lisa'nın üzüldüğüne dair bir izlenim ediniyor.

Daha önce Hollandalı bilim insanları da Mona Lisa'nın ifadesinin yüzde 83 oranında mutlu, yüzde 9 oranında tiksinmiş, yüzde 6 oranında korkmuş, yüzde iki oranında da sinirli olarak algılandığını belirtmişti. 16. yüzyılda İtalya'nın Floransa şehrinde yapılan Mona Lisa tablosu Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergileniyor.

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