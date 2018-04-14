Dünyanın en ünlü sanat eserlerinin başında gelen ve uzun yıllardır sanat tarihçilerinin birçok araştırmasına konu olan Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosunun yüz ifadesi ABD'li bilim insanlarının bir çalışmasına daha konu oldu. California Üniversitesi'nde yapılan araştırmalara göre; ruh hali neşeli olan kişiler Mona Lisa'nın yüzünde gülümseme ifadesi göründüğünü algılarken, morali bozuk olan kişiler de Mona Lisa'nın üzüldüğüne dair bir izlenim ediniyor.

Daha önce Hollandalı bilim insanları da Mona Lisa'nın ifadesinin yüzde 83 oranında mutlu, yüzde 9 oranında tiksinmiş, yüzde 6 oranında korkmuş, yüzde iki oranında da sinirli olarak algılandığını belirtmişti. 16. yüzyılda İtalya'nın Floransa şehrinde yapılan Mona Lisa tablosu Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergileniyor.