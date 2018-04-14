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'a bir davası daha açtılar

APPLE'A BİR PATENT DAVASI DAHA AÇTILAR
14 Nisan 2018, Cumartesi Güncelleme : 14:19:04

Daha yeni ortaya çıkan haberlere göre , iPad ve iPhone modellerinde kullandığı parmak izi okuyucular yüzünden davasıyla karşılaştı.

, geçtiğimiz hafta bir davasıyla karşılaştı. Dava açan firmanın açıklamasına göre Apple'ın mevcut Touch ID yani parmak izi okuyucu teknolojisini kendilerini geliştirmiş. Koreli firma Firstface eş CEO'su Jung Jae-lark tarafından gelen açıklamaya göre Apple'ın şu anki parmak izi okuyucuları için kendileri, 2011 yılında Güney Kore, ABD ve Japonya'dan gerekli patentleri almış.

Hürriyet'e göre ayrıca, şirket, bu teknolojiyi kullanıcılarıyla buluşturan ilk firmanın da kendileri olduğunu söylüyor. Apple, Firstface'in öncesinde de VirnetX Holding Corp. ile patent davasında karşılaşmıştı. Şirket, o zamanda FaceTime, VPN on Demand ve iMessage gibi platformların patent davasıyla uğraşmış ve VirnetX Holding Corp.'a 500 milyon dolar ödemişti.

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