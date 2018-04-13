Spotify, 24 Nisan'da gerçekleşecek etkinlikte düşündüğümüzden daha fazla yeni özelliği tanıtabilir. Bloomberg'e konuşan kaynakların iddiasına göre ücretsiz Spotify hizmetinde bazı yenilikler olacak. Özellikle kullanımı daha kolay bir mobil uygulamanın gelebileceği söyleniyor. Bu yenilikle birlikte ayrıca oynatma listeleri üzerinde olan kontrol artacak ve abonelerin eriştiği oynatma listesine daha yakın bir tecrübe sunacak.

Sızıntıyı yapan kaynaklar 24 Nisan tarihinden bahsetmiyorlar, ancak yeni bir duyurunun "iki hafta içinde gerçekleşeceğini" iddia ediyorlar, ki bu da 24 Nisan'ı kapsayan bir süreç. Yeni ücretsiz erişim özelliklerinin önemli bir etkinlikten önce veya sonra açıklanması kulağa pek de mantıklı gelmiyor.

Hürriyet'e göre, şirket yakın zamanda ücretsiz kullanıcıların yeni yayınlanan şarkılara erişimini yavaşlatarak aboneliği teşvik etmeyi planlıyordu. Ancak bunu yaparsa potansiyel müşteri sayısının azalacağını fark eden şirket, bu stratejiden vazgeçti. En son resmi raporlara göre Spotify 71 milyon aboneye ve 157 milyon ücretsiz kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Aslında ücretsiz hizmetler ne kadar çekici olursa, potansiyel müşteri sayısı da bir o kadar fazla olacaktır. Eğer sızıntı ile aldığımız bu duyumlar doğruysa, şirket ücretsiz hizmetlerini geliştirerek hem kendi geleceğini hem de müşterilerini memnun etmeyi seçmiş gibi görünüyor.