Karabük Üniversitesi (KBÜ) Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARATUM) tarafından düzenlenen Uluslararası Robot Yarışması robotların gösterisiyle başladı.

Gökşen Mustafa Yücel Spor Salonundaki açılışta konuşan KARATUM Müdürü Prof. Dr. Raif Bayır, Kazakistan ve Gürcistan ile Türkiye'den 13 üniversite, 27 lise ve dengi okulun 217 robotla yarışmaya katıldığını söyledi.

Robotların, Karabük "temalı çizgi izleyen robot yarışması", "sumo robot" ve "mini sumo robot", "safran çiçeği toplayan robot", "yağlı güreş yapan robot" ve "serbest" kategori olmak üzere altı dalda yarışacağını ifade eden Bayır, "Yarışmamızın ülkemizde düzenlenen robot yarışmalarından farkındalığı ve özgünlüğü bulunmaktadır. Yarışmamızda kendi milli güreşimiz olan yağlı güreş yapan robotlar yarışma kategorisiyle dünyada ve ülkemizde ilke imza atacaktır. Ayrıca özellikle Safranbolu ilçemizde yetişen safran çiçeği toplayan mobil robot yarışması da bu yarışmanın özgün değerlerinden biridir." diye konuştu.

Robotlar hünerleri sergiledi

Türkiye'de sanayide kullanılan endüstriyel robot yoğunluğu ortalamasının 10 bin işçi başına düşen robot sayısının 9 olduğunu, dünyadaki robot kullanım yoğunluğu ortalamasının ise 55 olduğunu aktaran Bayır, şöyle konuştu:

"Ulu önder Atatürk'ün bize işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmemiz için ülkemizin robot ve robot teknolojileri konusunda ve bu teknolojileri kullanma ve geliştirmede mesafe katetmemiz gerekmektedir. Ülkemizin öncelikli alanları arasında yer alan robot ve robot teknolojileri alanında düzenlenen bu yarışmaların önümüzde duran yeni sanayi devrimi endüstri 4.0'ın yapı taşlarından biri olan robotik otomasyon alanına gençlerimizin ilgisinin çekilmesine ve onların cesaretlendirilmesine katkı sağlayacaktır."

Konuşmaların ardından çizgi izleyen robot Karabük temasıyla hazırlanan pistte gösteri yaparken, dünyanın en pahalı baharatı olan ve Safranbolu'yla özdeşleşen safran bitkisi toplayan robot gösteri sundu.

Sumo ve yağı güreş yapan robotların gösterisinin ardından Teknopark Fuaye Alanı'nda robot sergisi açıldı.

Sergide insansı robot Sanbot, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve diğer protokol üyelerini selamladı.

Sanbot daha sonra erik dalı oyunu oynadı.

Kaynak: AA