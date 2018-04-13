Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in ABD Senatosu'nda ifade verdiği sırada Recode sitesi tarafından yayınlanan bir ankette, kullanıcılara kişisel verilerin korunmasında en az güvendikleri şirket soruldu.

Recode'un anketi kişisel verileri koruması ve kullanması açısından en az güvenilen şirketleri sorduğu ankette kullanıcılara seçenek olarak Amazon, Apple, Facebook, Google, Lyft, Microsoft, Netflix, Tesla, Snap ce Uber'i sundu.

Ankete katılanların yüzde 56'sı Facebook'u en güvenilmez teknoloji şirketi olarak seçerken, en yakın takipçisi Google ise katılımcıların yalnızca yüzde 5'i tarafından işaretlendi. Üçüncülüğü paylaşan Uber ve Twitter yüzde 3, Snap, Amazon ve Apple ise yüzde 2 oy aldı.

Microsoft, Lyft, Tesla ve Netflix ise kullanıcıların yüzde hesabına katılamayacak kadar küçük bir bölümü tarafından güvenilmez olarak görüldü.

Habertürk'e göre, Cambridge Analytica skandalı sonrasında eleştirilerin hedefi olan Facebook'un milyarlarca dolar cezaya çarptırılması ve sosyal medya endüstrisine sıkı düzenlemelerin getirilmesi bekleniyor.