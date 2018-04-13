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, akıllı kapı zili firması 'i satın aldı

AMAZON, AKILLI KAPI ZİLİ FİRMASI RİNG'İ SATIN ALDI
13 Nisan 2018, Cuma Güncelleme : 22:00:28

, alışveriş yapanların paketlerin doğrudan evlerine bırakmayı planlıyor. Şirket bu nedenle akıllı kapı zili firması 'i bünyesine kattı.

Online alışveriş devi yeni bir satın alma ile gündemde. Firma 'i bünyesine kattığını yaptığı resmi açıklama ile kamuoyuna duyurdu.

Geçtiğimiz yıl Amazon Key'i müşterilerine tanıtan Amazon, müşterilerinin evde olmamalarına karşı, uzaktan kontrol edilebilir bir kilit ve kamera sistemi geliştirmişti.

Amazon bu sayede teslimatların zaman kaybetmeden kullanıcılara güvenli bir biçimde ulaşmasını hedefliyor. Firmanın akıllı kapı zili firması Ring'i satın alması da bu proje kapsamında atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor.

AMAZON'DAN 'YA EVDE YOKSAN' KİLİDİ

Amazon Prime üyelerinin 249.99 dolar karşılığında sahip olacağı küçük bir kumanda şeklindeki online kilit, kargo teslimatçısı eve vardığında evin kapısının otomatik olarak açılmasını sağlıyor, bu esnada aynı zamanda kamera teslimatçının her adımını kaydediyor ve bulut üzerinden müşteriye online olarak video görüntüsünü yolluyor. Böylece kullanıcılar, evin kapısının, evde kimse yokken otomatik açılmasını istedikleri zaman, kendi belirledikleri bir şifreyle bunu sağlayabiliyor.

Mobil uygulama üzerinden online olarak bir tuşa basan müşteriler, teslimatçının eve girmesini sağlayabiliyor. Teslimatçı kapının diğer tarafına paketi bırakıp tekrar kilitleyene kadar görüntüsü güvenlik açısından kaydedilebiliyor. Böylelikle herhangi bir hırsızlık olayının da önüne geçilmiş oluyor.

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