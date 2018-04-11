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çalışanlarını hangi lerden geçiriyor?

NASA ÇALIŞANLARINI HANGİ TESTLERDEN GEÇİRİYOR?
11 Nisan 2018, Çarşamba Güncelleme : 13:03:53

Bazen Dünya dışı da dahil olmak üzere çok zorlu görevlere çıkan çalışanları nasıl lerden geçiyor?

Uzay görevleri oldukça uzun soluklu çalışmalar neticesinde gerçekleşiyor. Bakmayın, her ne kadar şu sıralar altın çağını yaşayan SpaceX, 2002 yılında kurulmuş ve bugüne kadar sayısız kez operasyonel hata yaşamış ve dahası pek çok girişimi düşme, patlama ve infilak gibi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Peki, bu gibi uzay ve havacılıkla ilgili çalışmalar ve araştırmalarda nasıl bir prosedürü uyguluyor?

NASA, elbette oldukça uzun bir test prosedürü uyguluyor ve projelerini fiziki aşamaya getirdikten sonra ise test prosedörüne mankenler konuk oluyor. Zira mankenler sayısız kez test edilebilir, ancak insanlar bunun için fazla canlı. NASA'nın Langley Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirilen bir dizi fizik testi, çok sayıda sensörlerle donatılmış mankenler ile gerçekleştiriliyor. Hürriyet'e göre kapsül, uçak ve diğer araçlarının düşme ve çarpma testlerini bu mankenlerle gerçekleştiren uzmanlar, fiziksel yapısıyla insana oldukça benzeyen bu mankenler yardımıyla, olası bir senaryoda vücudun hangi bölgelerine ne kadar kuvvet bindiğini ve bunun neticesinde de insan sağlığına olan etkilerini analiz ediyorlar.

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