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BEYİN HASARI İLE BUNAMA İLİŞKİSİNDE ÖNEMLİ GELİŞME
11 Nisan 2018, Çarşamba Güncelleme : 13:13:52

Danimarka'da yapılan araştırma, nın, travma geçirmeyen biriyle karşılaştırıldığında gelecekte olasılığını ortalama yüzde 24 yükselttiğini ortaya koydu.

Beyin hasarı ile ileri yaşlarda bunama arasındaki ilişkiyi doğrulayan daha fazla kanıt elde edildi.

Danimarka'da 2,8 milyon kişinin 36 yıllık sağlık kayıtlarını inceleyen araştırmacılar, beyin hasarının, travma geçirmeyen biriyle karşılaştırıldığında gelecekte olasılığını ortalama yüzde 24 yükselttiğini bildirdi.

Araştırma, hafif nın riski yüzde 17 artırdığını, sonrasında eklenen her bir travmanın tehdidi büyüttüğünü ortaya koydu.

Sonuçları "Lancet Psychiatry" dergisinde yayımlanan araştırma öte yandan sağlık kayıtları incelenen kişiler arasında beyin hasarı alanların yüzde 5'inin bunadığını gösterdi.

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli araştırmacı doktor Jesse Fann, adamlarının, başa alınan darbenin beyin hücrelerini öldürebileceğini bildiğini, ancak bunun gelecekte bilişsel sorunlara nasıl yol açabildiğini tam olarak izah edemediğini söyledi.

Kaynak: AA

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