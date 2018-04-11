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'a davasında yarım milyar dolar verildi

APPLE'A PATENT DAVASINDA YARIM MİLYAR DOLAR CEZA VERİLDİ
11 Nisan 2018, Çarşamba Güncelleme : 13:10:54

, 3 uygulamada kullandığı 4 nedeniyle VirnetX firmasına 502,6 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum oldu.

Bloomberg'in haberine göre, Teksas Eyaleti Federal Bölge Mahkemesi Apple Inc. şirketini FaceTime, iMessage ve VPN on Demand uygulamalarında VirnetX'e ait 4 patente ait teknolojiyi izinsiz kullandığı gerekçesiyle şirkete 502,6 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

ile VirnetX arasındaki dava 2010 yılından bu yana devam ediyordu. Şirket, Apple'ı e konu özgün teknolojileri izinsiz olarak sahiplenmekle suçluyordu. Söz konusu teknolojilerin internette güvenli iletişime olanak sağladığı ifade ediliyordu.

Uzun süre patent dairesi, yerel mahkemeler ve bölge mahkemesi arasında gidip gelen davada, en son jüri Apple'ı 302 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etmiş, mahkeme yargıcı yı 439,7 milyon dolara çıkarmıştı. Apple, kararı temyize götürmüştü.

Kaynak: AA

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