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Teknoloji bağımlılığını ölçen yayınlandı

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINI ÖLÇEN UYGULAMA YAYINLANDI
10 Nisan 2018, Salı Güncelleme : 11:37:46

Teknoloji bağımlılığıyla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla, bu konuda uzman psikolojik danışmanlardan fikir alınarak hazırlanan e-Diyet sı piyasaya sunuldu.

Teknoloji bağımlılığını ölçen e-diyet, piyasaya çıktı. yı geliştiren ekipte gönüllü olarak proje yöneticiliği yapan Orhan Tanrıkulu, kişilerin bağımlılık düzeylerini teknik olarak inceleyen bir sistem geliştirdiklerini kaydetti. Ayrıca uygulamayla ilgili olarak da "e-Diyet, telefonunuzu çok fazla kullanıyorsanız günlük limit aşımlarında otomatik olarak sizi uyarır. Günlük ve haftalık olarak size rapor sunar" diyerek teknoloji bağımlılığı seviyesini aşağı çekmeye destek sağlamak hedefiyle geliştirdikleri ücretsiz uygulamanın yaşam tarzı uygulamaları içinde 3. sıraya yükseldiğini de sözlerine ekledi.

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