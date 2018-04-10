Teknoloji bağımlılığını ölçen e-diyet, piyasaya çıktı. Uygulamayı geliştiren ekipte gönüllü olarak proje yöneticiliği yapan Orhan Tanrıkulu, kişilerin bağımlılık düzeylerini teknik olarak inceleyen bir sistem geliştirdiklerini kaydetti. Ayrıca uygulamayla ilgili olarak da "e-Diyet, telefonunuzu çok fazla kullanıyorsanız günlük limit aşımlarında otomatik olarak sizi uyarır. Günlük ve haftalık olarak size rapor sunar" diyerek teknoloji bağımlılığı seviyesini aşağı çekmeye destek sağlamak hedefiyle geliştirdikleri ücretsiz uygulamanın yaşam tarzı uygulamaları içinde 3. sıraya yükseldiğini de sözlerine ekledi.