Ümraniye-Çekmeköy hattının birinci etabı olan ve Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Bulgurlu, Ümraniye, Çarşı ve Yamanevler olmak üzere 9 istasyonu bulunan sürücüsüz metroya, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Sürücüsü bulunmayan metro, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kumanda ve Kontrol Merkezi'nden kontrol ediliyor. AA ekibi, hattın kumanda ve kontrol merkezini görüntüledi.

"DEVAMLI KONTROL ALTINDA"

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı İşletme Şefi Ömer Taşkara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hattın yaklaşık 17,6 kilometreden oluştuğunu söyledi.

Tamamı 16 istasyon olan metro hattının, ilk etapta 9 istasyon olan birinci fazının, yaklaşık 10,7 kilometrelik kısmının açıldığını aktaran Taşkara, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar yaklaşık 6,5 milyon yolcuya hizmet verdik. Trenlerimiz sürücüsüz olarak hizmet veriyor. Kumanda ve Kontrol Merkezi'nden 7/24 izleniyor. Kumanda merkezinde görevli personelimiz var. Araç içerisini devamlı kumanda merkezinden kameralarla izliyoruz.

Sistem, yolcularımız kapıya sıkıştığı anda yolcularımızın sıkışmasını engelliyor ve tekrar açılıyor. Kumanda merkezinde bu, arıza olarak karşımıza çıkıyor. Kumanda merkezi önündeki ekrandan bunu direkt görüyor. İlgili bölgeye bir personel yönlendiriyor. Personelin vereceği teyitle birlikte aracın hareketine izin veriyor. Yani yolcumuz kapıya sıkıştığı anda trenin kapıları kapanmadığı için tren çıkış yapmıyor."

"ACİL DURUM EYLEM PLANLARIMIZ VAR"

Merkez kumanda biriminde 20 kişilik ekibin 7/24 aktif çalıştığını ifade eden Taşkara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Acil durum eylem planlarımız var. Her acil durumun kendine ait senaryoları var. Acil durum meydana geldiği zaman ilk önce istasyonlarımızda yolcuyu bilgilendirme amaçlı acil durum anonsları devreye giriyor. Acil durum anonsları devreye girdikten sonra acil durum senaryoları devreye giriyor. Acil durumlarda tüm yürüyen merdivenleri yukarı yönlü çalıştırarak, yolcuları direkt istasyon çıkışına yönlendirerek, hızlı bir şekilde yolcuyu istasyondan tahliye etmiş oluyoruz."

SÜRÜCÜSÜZ METRODA YOLCULARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Tren hareketlerinin tamamıyla otomatik gerçekleştirildiğini belirten Taşkara, sistemin doğru çalışması için kumanda merkezinden sürekli gözlem altında tutulduğunu kaydetti.

Taşkara, sürücüsüz metroda yolcuların dikkat etmesi gerekenlere değinerek, "Yolcularımıza hızlı ve zamanında hizmet verebilmemiz için sistemlerimize müdahale edilmemesi gerekmektedir. Zira yapılan her müdahale sürücüsüz metro olması sebebiyle teknik personelin onayıyla kaldırılacağından seferlerde gecikmelere yol açabilir. Yolcularımızdan isteğimiz; sistemlere herhangi bir müdahalede bulunmamaları. Olası bir olumsuz durumda istasyon görevlilerine bilgi vermelerini beklemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA