Giresun'un Tirebolu ilçesinde bitkisel atıklardan boya üretmek amacıyla kurulan firma, fındık bahçeleri, tarla gibi birçok yerde yetişebilen ısırgan otu üzerinde çalışma yaptı. Firma ön testlerin başarılı olmasının ardından boya üreterek piyasaya sundu.

"Doğu Karadeniz Bölgesinde Yetişen Bazı Isırgan Türlerinden Doğal Boya ve Lif Elde Edilmesi ve Elde Edilen Ürünlerin Mikrobiyal Aktivitelerin Araştırılması" projesiyle boya üretiminin yanı sıra ısırganın antibakteriyel özelliğinin kumaşa yansıtılması da amaçlanıyor.

Firma sahibi Berrin Çamur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yöredeki farklı bitkilerden boya üretmek için kurulmuş bir firma olduklarını söyledi.

Bu kapsamda ısırgan otundan boya üretmek için çalışmalara başladıklarını belirten Çamur, ön çalışmada renkler ve farklı test sonuçlarının olumlu olmasıyla ısırganı ham madde olarak kullanmaya karar verdiklerini belirtti.

Çamur, ısırganın yörede istenmeyen bir ot olarak görüldüğünü ifade ederek, "Baş belası olarak görülen bu bitki bize yeterli olmadı. Doğadan toplama yöntemini kullanıyoruz, boyamız da piyasaya sunuldu." dedi.

Isırganın kontrollü standart ham madde olması için bazı çalışmalar yaptıklarını aktaran Çamur, şöyle devam etti:

"Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvurduk. Isırgan doğal olarak yetişiyor ama biz bunu kontrol edersek, tarımını yaparsak, ham maddenin daha standart olacağı yönünde TKDK ile görüş birliğimiz oldu. TKDK desteğiyle bir üreticinin bahçesinde teraslama yapılarak ısırgan ekildi. Isırgan ile fındık, hasat açısından birbirinin devamı. temmuz ayında ısırganı temizliyoruz, fındığı toplamaya başlıyoruz."

Çamur, ısırganın şu ana kadar üzerinde çalışma yapılmamış önemli bir boya olduğuna işaret ederek, "Renkler piyasada talep gördü. Kahverengi ve gri tonları ısırgandan alabiliyoruz, bu da piyasada kabul gören bir renk. Bölgemiz ve ülkemiz için güzel bir gelişme. 100 kilogramdan 15 litre boya elde ediyoruz." diye konuştu.

Antibakteriyel özelliğinin kumaşa geçmesi amaçlanıyor

Proje danışmanı ve Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksek Okulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı Dr. Öğretim Üyesi Derya Efe ise projenin, İstanbul Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi işbirliğinde yapıldığını kaydetti.

Projede ısırgandan boya üretip bitkinin biyolojik aktivitelerini belirlemeyi amaçladıklarını dile getiren Efe, "Bitkiler boya olarak kullanıldıklarında kumaşa sahip oldukları özellikleri aktarıyor. Eğer bitki antibakteriyel bir maddeyse kumaşı da antibakteriyel hale getiriyor. Isırgan üzerinde bunun da araştırmasını yapıyoruz." dedi.

Bölge halkına da gelir sağlamak istediklerini belirten Efe, "Fındık bahçelerinden tutun da birçok yerde arzu edilmeyen, düşman görülen bir bitki. Bunu yöre halkı için kazanımlı bir hale getirmek istiyoruz. Gerekirse ilerleyen zamanlarda uzun vadede ikili tarım, yani bir kısım fındık, bir kısım ısırgan olarak hedef var." ifadesini kullandı.

Isırgan boyasıyla ilgili bilgi veren Efe, şunları kaydetti:

"Isırganı aslında yeşil olarak görüyorsunuz ama farklı mordanlarla kahverengi tonları elde edebiliyorsunuz. Kumaşa biyolojik özelliklerini vermeyi başarırsa antibakteriyel özellikte bir ürün elde etmiş olacağız. Bu madde de kreşlerden hastanelerdeki çarşaflara kadar birçok yerde kullanılabilir."

Kaynak: AA