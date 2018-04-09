Elon Musk hız rekorunu kırma peşinde

Pazar geceleri paylaştığı çılgın tweet'lerle bilinen Elon Musk, yeni nesil toplum taşıma aracı Hyperloop için geliştirdikleri prototiple bu alandaki hız rekorunu kırmayı deneyeceklerini duyurdu.

İnsanların 1.125 km/sa hızla şehirler arası seyahat etmesini hayal eden ve Hyperloop inisiyatiflerinin başlamasını sağlayan Elon Musk, hız testinin kötü sonuçlanabileceğini ve aracın paramparça olabileceğini söyledi. Bu nedenle hız testi insansız olarak gerçekleştirilecek.

Musk, SpaceX ve Tesla tarafından geliştirilen Hyperloop aracının gerçekleştireceği hız testi için ise tarih vermezken, "yakında" demekle yetindi. Testin detaylarını paylaşan Musk, Hyperloop aracının 1,2 km mesafede ses hızının yarısına (620 km/sa) ulaşmasını ve sorunsuz şekilde durmasını planladıklarını açıkladı.

Musk, söz konusu kısa mesafede bu kadar yüksek bir hıza ulaşmanın çılgınca olduğunu kabul ederek, aracın parçalanmış metale dönüşebileceğini ancak her hâlükârda testin heyecan verici olduğunu söyledi.

Habertürk'e göre SpaceX ve Tesla'nın yanı sıra, Richard Branson'ın şirketi Virgin's Hyperloop One da bu yeni nesil ulaşım aracı üzerinde çalışıyor. Bu alanda faaliyet gösteren tüm şirketler, orijinal hız hedefi olan 1.125 km/sa hıza ulaşmak istiyor.

Bugüne kadar ulaşılan en yüksek hız, Virgin tarafından gerçekleştirilen bir testte 386 km/sa olarak ölçülmüştü. Elon Musk'ın şirketleri 620 km/sa ile bu rekoru neredeyse ikiye katlama hedefinde.