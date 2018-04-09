Türkiye'de 15'inci yılına yaklaşan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 80 milyar 669 milyon 948 bin 582 liraya ulaştı. Katılımcı sayısının 7 milyona yaklaştığı sistem için en büyük eleştiri fonda biriken paranın yeterince iyi işletilmediği. Bu getiri eleştirisine robot danışman çözümü geldi. Fon koçu adıyla bir danışman tasarlayan Garanti Emeklilik, beş ayda mevduat getirisini ikiye katladı. Yatırımcının riskten kaçmasına ve profiline göre seçim yapamamasına kadar birçok faktörün az getiride etkili olduğunu söyleyen Garanti Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, yeni robot teknolojilerinin detaylarını SABAH'a anlattı. Göçer, "Bireysel emeklilikte aylık ödenen tutarlar kadar getirinin de önemi büyük. 20 yıllık bir yatırımda getiri, toplam birikimin yüzde 70'ini oluşturuyor. Daha yüksek getiri için de piyasa değişikliklerine göre fon değişikliklerinin yapılması lazım. Yılda 6 kez müşteriler fon değişikliği yapabiliyor. Müşterilerimizin sadece yüzde 5'i fon değişikliği yapıyor, altı hakkını kullanan ise çok daha az" dedi. "Elbette herkesin fonlarla uğraşmak için vakti veya ilgisi olmayabilir" diyen Göçer, "Fon koçunun bugüne kadarki performansı hedefimizi gerçekleştirdiğimizi gösteriyor. Fon koçu 5.5 ayda risk grubuna göre yüzde 5.5-8.15 arasında getiri sağladı. Aynı dönemde mevduatın getirisi yüzde 4.4 oldu" şeklinde konuştu.



GENÇLER DE RİSKTEN UZAK DURUYOR

BES'teki birikimlerin uzun vadeli bir strateji ile yönetilmesinin önemine dikkat çekenGöçer, "Genç müşterilerimizin hisse veya esnek fonlar gibi yatırım araçlarıyla daha fazla getiri elde etmeleri mümkün. Oysa yaptığımız analizlerde yüzde 94'ünün riskli fonlardan uzak durduğunu görüyoruz" dedi.

Kaynak: Sabah