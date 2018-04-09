Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı tarafından yedincisi düzenlenen Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu'nda (IBPF 2018) yaptığı konuşmada, dünyanın yaşadığı hızlı dönüşümün temel parametresinin Sanayi 4.0'ın uzantısı olan dijitalleşme olduğunu söyledi.

Hayatın her alanına damga vuran dijitalleşme kavramını çok iyi anlamak ve analiz etmek gerektiğini belirten Özlü, dijitalleşmenin kalkınma, gelişme ve büyüme politikalarının merkezine koyulması gerektiğini dile getirdi.

4. Sanayi Devrimi'nin bütün üretim süreçlerini kökünden etkilemeye devam ettiğini anlatan Özlü, şunları kaydetti:

"Robotlar, sensörler, yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik gibi kavramlar artık günlük hayatta kullandığımız kavramlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda artık beyaz ve mavi yakanın yanında metal yakayı da konuşmanın zamanı geldi. Yapılan araştırmalar 2019 yılına kadar tüm dünyada 2,5 milyon endüstriyel robotun, yani metal yakalının iş başı yapacağını gösteriyor. Dünyada kullanılan endüstriyel robotların yüzde 65'i Avrupa ülkelerinde bulunuyor. Bu robotların yarısı otomotiv sektöründe kümelenmiş durumda."

Faruk Özlü, dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye'de de endüstriyel robot kullanımının hızla arttığına dikkati çekerek, "Türkiye'de kullanılan endüstriyel robot sayısı 12 bine ulaşmış durumda. Türkiye bugün endüstriyel robot sayısında dünyada 22'inci sırada bulunuyor. Dolayısıyla Sanayi 4.0'ın başrol oyuncuları olan robot teknolojilerinin üretim süreçlerinde ağırlığını hissedeceğimiz bir dönemin içindeyiz." diye konuştu.

Bu yeni dönemi "robotların istilası" olarak değerlendirenler olduğunu aktaran Özlü, "Fakat ben 'teknolojinin yükselişi' demeyi tercih ederim. Metal yaka, mavi ve beyaz yakanın rakibi değil, tam tersine paydaşı, hatta stratejik ortağıdır. Çünkü robot teknolojisi dediğimiz şey, aslında insan zekasının bir ürünü." ifadelerini kullandı.

"Türk sanayisinin yeni rotası dijital atılım"

Türkiye'nin bu süreçte yükselen teknolojinin asla gerisinde kalmayacağını vurgulayan Özlü, "Teknoloji ile birlikte yükseleceğiz ve büyüyeceğiz. Dijital yetkinliğe sahip iş gücünü ülkemize kazandıracağız. İleri teknoloji yarışında yorulmadan, yavaşlamadan, tembellik yapmadan yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Bakan Özlü, dijital kalkınmanın Türkiye'nin küresel ekonomideki yerini çok daha ileri taşımak için önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Dijital kalkınma bizi geleceğe taşıyacak en etkili enstrümanların başında geliyor. Bu gerçekten hareketle Türkiye'nin dijital geleceği için dijital milli yol haritamızı belirledik, dijital atılım programımızı hazırladık. 4. Sanayi Devrimi ve dijitalleşmeye bütünlük içinde bakan bir çalışma yaptık. Hem sanayi devrimindeki pozisyonumuzu güçlendirecek hem de dijital kalkınmamızın önünü açacak olan dijital atılım programımızı bu ay içinde paylaşacağız. Bakanlık olarak bu yol haritasını çok önemsiyoruz. Bu yol haritasında temel amacımız bilgi teknolojilerinde ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına çıkarmaktır. Yol haritamızdaki ortak noktamız yerli ve ileri teknoloji üreten dijital bir Türkiye oluşturmaktır. Teknolojiyi sadece kullanan ve izleyen değil, teknoloji üreten ve rekabet eden bir Türkiye hedefliyoruz."

Faruk Özlü, Türk sanayisinin yeni rotasının dijital atılım olduğunu ifade ederek, dijital atılım yapan merkez ülkelerden biri olmak için doğru bir vizyon ortaya koyarak yola devam edeceklerini söyledi.

"Türkiye'nin otomobili, dijital teknolojilerin bir ürünü olacak"

Bu manada "Türkiye'nin otomobili" projesinin, dijital atılım vizyonlarının somutlaştığı en önemli teknoloji platformlarından biri olacağını belirten Özlü, "Türkiye'nin otomobili dijital dönüşümün ve dijital teknolojilerin bir ürünü olacak. Türkiye'nin sermayesiyle, Türk mühendisleriyle ve 50 yılı aşan otomotiv tecrübemizle küresel düzeyde dikkati çeken bir marka oluşturacağız. Dijital teknolojinin ulaştığı en son noktayı Türkiye'nin otomobilinde görücüye çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Özlü, gençlerin, dijital dönüşümün lideri ve bu sürecin her noktasında aktif olacağını kaydederek, hükümet ve bakanlık olarak en uygun yatırım ortamını sağlamak için bütün imkanlarını seferber edeceklerini dile getirdi.

KOBİ'lerin dijital pazardan daha fazla pay alması için yeni destek ve teşvik paketleri hazırlayacaklarını aktaran Özlü, "KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerini teknoloji odaklı girişimcilere ve KOBİ'lere yönlendirmeye devam edeceğiz. Dijital rekabette geriye düşmemek için altyapının tesisi, kaliteli dijital iş gücünün artırılması, eğitimde STEM modelinin benimsenmesi, dijital ortamda kişisel hakların korunması gibi konularda titiz ve planlı alımaları hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Özlü, bakanlık olarak bütün politikalarını Türkiye'yi bilim merkezi, teknoloji üssü ve dijital sanayi ülkesi yapmak üzere 3 ana eksene odakladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA