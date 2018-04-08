Anne babalar dijital çağın çocuklarının taleplerini anlamakta ve çözüm bulmakta zorlanıyor. Yeni nesil çocukların okul ve eğitim algısı da eskisine göre çok farklı. Eğitimle ilgili çalışmalarını Turkcell Teknoloji Zirvesi'nde anlatan Turkcell, 8-12 yaş aralığındaki çocukların dijital dünyada sorumlu bireyler olması için DQ Enstitüsü ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Turkcell Teknoloji Zirvesi'nde Dijital Zeka odaklı eğitim üzerine konuşan Kaan Terzioğlu, DQ Enstitü ile Dünya Ekonomik Forumu'nda tanıştıklarını söyledi.



ÖĞRETMEN VE VELİYE EĞİTİM

Çocukların sosyal medyada bilinçsiz ve kontrolsüz bir şekilde tüm erişime açık olmasının onların gelişimi için tehlikeli olduğunu belirten Terzioğlu, "Güney Kore teknolojik açıdan ileride. Teknolojinin çocuklar üzerinde etkilerini Türkiye'den daha önce deneyimlediler. Turkcell olarak DQ Enstitüsü ve Milli Eğitim Bakanlığını bu proje kapsamında bir araya getirdik" dedi. DQ Enstitüsü Kurucusu ve CEO'su Dr. Yuhyun Park çocukları dijital dünyanın risklerinden korumayı ve onların bu dünyada daha sorumlu bireyler olmasına yardım etmeyi hedeflediklerini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve Stratejiden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu ise Türkiye'deki çocukların siber risklere maruz kalma oranını sıfıra indirmeyi hedeflediklerini belirterek, "2018-2020 yılları arasında öğretmenlerle pilot çalışmalar yapacağız, velileri eğitip akademisyenlerin bilinç düzeylerini artıracağız" dedi.



TÜRKİYE'DE RİSKLER ARTIYOR

Siber zorbalık: Dünyada 8-12 yaş arasındaki çocukların yüzde 47'si siber zorbalığa maruz kalırken bu oran Türkiye'de yüzde 38.

Çevrimiçi cinsel davranışlar: Dünyada bu oran yüzde 19 iken, Türkiye'de yüzde 12. Çevrimiçi cinsel davranışlar, cinsel içerikli web sayfalarını ziyaret etmek, cinsel içerik indirmek veya yabancılarla cinsel sohbetleri kapsıyor.

İnternetten tanıştığı biriyle buluşma: Dünyada bu oran yüzde 10 iken, Türkiye'de yüzde 19.

Oyun bağımlılığı: Dünyada bu oran yüzde 11 iken, Türkiye'de yüzde 9. Türkiye'de de 8-12 yaş arası çocuklar haftada 24 saatlerini (ders çalışma ve ödev yapma dahil değil) sadece eğlence amaçlı olarak dijital dünyada geçiriyor. Bu rakam dünya genelinde haftada 32 saat.

Kaynak: Sabah