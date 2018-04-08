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C2E2 ı resmen başladı

CHİCAGO C2E2 FUARI RESMEN BAŞLADI
8 Nisan 2018, Pazar Güncelleme : 14:19:26

’nin en renkli etkinlikleri arasında yer alan 2018 Çizgi ve Eğlence ı McCormick Place’te başladı.

ABD'nin en renkli etkinliklerinden 2018 Chicago Çizgi ve Eğlence Fuarı (2018 Comic & Entertainment Expo – C2E2) başladı.

'nin en büyük kongre ve kültür merkezi olan McCormick Place'te başlayan etkinlik yoğun ilgi gördü.

Sanatçıların yanı sıra ziyaretçilerin de renkli kıyafet ve kostüm giydikleri etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Sanat dünyasından ünlü isimleri ağırlayan da canlandırılan popüler çizgi roman ve film karakterleri, video oyunları ve hayal ürünü karakterler dikkati çekti.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen, geçen sene yaklaşık 80 bin kişinin ziyaret ettiği etkinlik pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA

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