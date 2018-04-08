Küresel etkisi her yıl artan yapay zekâ konusunda Türkiye'de yatırım alan 3 önemli girişim var. Kriz anlarında daha çok değer kazanan bu girişimlere, inovasyon odaklı ülkelerde ihtiyaç duyuluyor. Aynı zamanda bu şirketler daha az veriyle daha doğru analizler yapmayı sağlayacak çözümler üretiyor.

Dönemsel olarak bakıldığında Facebook skandalı sonrası regülasyonlar yüzünden daha az veriyle iş yapmak zorunda kalan her kurum yapay zekâdan yardımı alacak. Tazi.AI, Vispera ve genç girişimcileriyle dikkat çeken Falcon AI da uluslararası yatırımcılardan destek almayı başarmış.



DOLANDIRICILARI YAKALIYOR

Vispera, yapay zekâ, derin öğrenme, makine öğrenimi ve görüntü işleme teknolojileriyle insan gözünden daha hassas, daha hızlı ve etkili hataları bulma yeteneklerine sahip perakende sektörüne yönelik çözümler geliştiriyor. Tazi.AI ise daha az veri ile telekom ve finans sektöründe önemli bir deneyime sahip.

Falcon AI da yapay zekâ odaklı çözümü daha hızlı ve daha az veri ile çözüm geliştirmeye odaklanıyor.

Yapay zekâ uzmanı olan Zehra Çataltepe, büyük veriye değil, sürekli değişen "akan veri" kavramına odaklandıklarını söyledi. Bankacılık, finans ve telekom gibi sektörlerde milyonlarca müşterinin yarattığı akan veriyle başa çıkmanın yolunun yapay zekâdan geçtiğini belirten Çataltepe, Tazi.AI girişimiyle dolandırıcıların kabusu olduklarını söyledi.

Olcay Yılmazçoban, Orhan Tunç Çeliker ve Berk Özer tarafından kurulan Falcon AI, dünyanın dört bir yanında yapay zekâ konusunda uzmanlaşmış doktora öğrencilerinin katkı sağlayacağı bir proje yaratmayı hedefliyor. Falcon AI tek seferde ve transfer öğrenme tekniklerini görüntü tanıma ve öneri sunma gibi alanlarda yaygınlaştırmayı hedefliyor.



Yapay zekâ konusunda uzman Aytül Erçil, kurduğu Vispera ile perakende şirketlerinin çalışma yöntemlerinde çığır açacak gelişmelere imza atıyor. Sistem, hızlı tüketim markalarının raf payını görme isteğini anlık süreçlere dönüştürüyor. Bunun için mağazadan verileri toplayarak çözümleri Vispera mağazalardaki ürünlerin raf konumu, miktarı ve rakiplerin raf payı analizini anlık olarak takip eden görüntü işleme teknolojisi ile çözüyor.

Kaynak: Sabah