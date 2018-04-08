;

Kıtası ikiye bölünüyor!

AFRİKA KITASI İKİYE BÖLÜNÜYOR!
8 Nisan 2018, Pazar Güncelleme : 14:29:36

kıtasında dev bir çatlak oluştu. Kenya'nın güneybatısında meydana gelen bu çatlağın Afrika kıtasının ikiye bölünmesinin başlangıcı olabileceği iddia ediliyor

Daily Nation'un Youtube kanalındaki videoya göre, Kenya'nın güneybatısında kilometrelerce metre uzunluğunda bir çatlak oluştu. Çatlağın derinliğinin 15 metre, genişliğininse 20 metre olduğu belirtildi.

DEV ÇATLAK

Dev çatlak, bilim insanları tarafından ikiye bölünmesi sürecinin başlangıcı olabileceği şeklinde yorumlandı. Buna göre, kıta 50 milyon yıl sonra iki parçaya ayrılabilir. Görüntülerde çatlağın geçtiği yapıların ve bir otobanın da zarara uğradığı görülüyor.

ETİKETLER:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN