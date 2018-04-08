Afrika kıtasında dev bir çatlak oluştu. Kenya'nın güneybatısında meydana gelen bu çatlağın Afrika kıtasının ikiye bölünmesinin başlangıcı olabileceği iddia ediliyor
Daily Nation'un Youtube kanalındaki videoya göre, Kenya'nın güneybatısında kilometrelerce metre uzunluğunda bir çatlak oluştu. Çatlağın derinliğinin 15 metre, genişliğininse 20 metre olduğu belirtildi.
DEV ÇATLAK
Dev çatlak, bilim insanları tarafından Afrika ikiye bölünmesi sürecinin başlangıcı olabileceği şeklinde yorumlandı. Buna göre, kıta 50 milyon yıl sonra iki parçaya ayrılabilir. Görüntülerde çatlağın geçtiği yapıların ve bir otobanın da zarara uğradığı görülüyor.