Dünyada hızla gelişen fintechler 2017'de 27.4 milyar dolarlık yatırım çekti. Buna bankaların teknolojiye yaptığı yatırımlar da eklenince artık finansın teknoloji odaklı bir sektör olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bu alana en çok yatırım yapan bankalardan biri olan ING de şu anda Türkiye'de dijital dönüşüme beş yıl için 150 milyon dolar ayırmış durumda.



2021'E KADAR 900 MİLYON EURO

Bankanın bunun dışında küresel dönüşüm için ayırdığı miktar ise 2021'e kadar 900 milyon euro. Türkiye'nin de dahil olduğu 13 ülkedeki operasyonlardan sorumlu olan Rekabetçi ve Büyüyen Ülkeler'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Aris Bogdaneris, SABAH'a gelecek planlarını anlattı. Bogdaneris, teknolojik gelişimin önünde kimsenin duramayacağını ve dönüşümü sağlayamayanın yok olacağını söyledi. Aris Bogdaneris, "Şu anda 300 milyon euro fon ayırdığımız scout ekibimizin tek işi fintech bulmak" dedi. Robot danışmanlık alanında dünyanın her yerinde iyi firmaları aradıklarını belirten Bogdaneris, "Örneğin Almanya'da bir tanesini devreye soktuk. Bunun dışında anında krediyle ödeme sistemleri alanları ile de ilgileniyoruz" şeklinde konuştu.



KGF'DE YAPAY ZEKA KULLANDIK

ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay da yapay zekânın önemine değinerek "KGF kredilerinde yapay zekâyı kullandık. Herkes uyurken bizim robotlarımız gece bile çalışıyordu. Sabah olunca tüm şubelerimizin elinde işlenmiş data vardı KGF ile ilgili. Kredilerde bu nedenle başarılı olduk. Şimdi hazine ve finansman işlerine de yaymayı planlıyoruz" dedi.



GELECEKTE DAHA AZ BANKA OLACAK

Regülasyonların maliyetine de değinen Bogdaneris, gelecekte sektörde daha az banka olacağını söyledi ve ekledi: "Avrupa ve Türkiye'de bankacılıkta bir konsolidasyon göreceğimiz kesin. Aynı zamanda fintechler'le de rekabetin arttığını göreceğiz. Ancak daha çok göreceğimiz bankaların fintechlere yatırım yapması olacak. Şu anda bizim banka olarak 100'den fazla işbirliğimiz var fintechlerle."