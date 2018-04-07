Milattan önce büyük bir uygarlığa sahipken doğal afetler nedeniyle sular altında kaldığı iddia edilen batık kent Atlantis'in, Google Earth uygulaması kullanılarak Atlas Okyanusu'nda bulunduğu ileri sürüldü. YouTube'a yüklenen bir videoda, Fas açıklarındaki Madeira denizaltı havzası olarak bilinen yerin üzerinden çekilen uydu görüntülerinde, köşeleri belirgin bir şekil görülüyor. Kareyi anımsatan dört köşeli görüntünün Atlantis'in sınırları olduğu iddia edildi.

Doğaüstü olayları araştıran Blake Cousins ise Atlantis'in, bu görüntülerin birkaç yüz kilometre kuzeybatısında Atlas Okyanusu'ndaki Asor Adaları'nın altında olabileceği yorumunu yaptı. Cousins'e göre, okyanusun altındaki büyük kara parçasının üzerine kurulu olan Asor Adaları, batık kent Atlantik'in üzerinde yer alıyor.

YouTube'daki görüntüyü izleyenler ise konuyla ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yapılması gerektiği yorumunu yaparken, bazıları Platon'nun Atlantis'i "kare değil" yuvarlak bir kent olarak tarif ettiğini belirterek Cousins'in görüşlerine katılmadı. Dalgıçlar ise belirtilen bölgede su altındaki oluşumların garip görüntülü kara parçalarından başka bir şey olmadığını söylüyor.