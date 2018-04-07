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İRAN'IN VERİ MERKEZLERİNE SİBER SALDIRI
7 Nisan 2018, Cumartesi Güncelleme : 11:45:40

Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki bazı veri merkezlerinin ya uğradığını duyurdu

Saldırıdan ülkedeki yaklaşık 3 bin 500 sistemin etkilendiğini ancak siber ekiplerin saldırıları kontrol ederek, ağları yeniden kurmaya başladığını belirten lı bakan, "İlk bulgular saldırının ülke dışından yapıldığını gösteriyor. Saldırının kaynağı araştırılıyor." ifadelerini kullandı.

Cehromi, saldırıya uğrayan sistemlerden birinin ekran görüntüsünü de paylaştı. Ekran görüntüsünde, Amerikan bayrağı ile "ABD seçimlerine müdahale etmeyin." yazısı göze çarpıyor.

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