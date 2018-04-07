Saldırıdan ülkedeki yaklaşık 3 bin 500 sistemin etkilendiğini ancak siber ekiplerin saldırıları kontrol ederek, ağları yeniden kurmaya başladığını belirten İranlı bakan, "İlk bulgular saldırının ülke dışından yapıldığını gösteriyor. Saldırının kaynağı araştırılıyor." ifadelerini kullandı.

Cehromi, saldırıya uğrayan sistemlerden birinin ekran görüntüsünü de paylaştı. Ekran görüntüsünde, Amerikan bayrağı ile "ABD seçimlerine müdahale etmeyin." yazısı göze çarpıyor.