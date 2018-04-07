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'un dizisinden taze bilgiler!

AMAZON'UN YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİNDEN TAZE BİLGİLER!
7 Nisan 2018, Cumartesi Güncelleme : 12:32:36

'un merakla beklenen dizisi ile ilgili çok yeni bilgiler geldi. İşte detaylar.

Geçtiğimiz Kasım ayında , J.R.R. Tolkien'in efsanesi 'nin çok sezonlu dizisi için yapım haklarını satın aldığını duymuştuk. Aradan geçen aylarla birlikte bu yapımla alakalı taze bilgiler gelmeye devam ediyor. Hollywood Reporter'a göre Amazon'un ,yeni yapımı Peter Jackson'ın Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit üçlemelerinden materyalleri de içerecek ve "iki yıl içinde" yapımına başlanacak.

Değişen medya ve internet sektörüyle birlikte Amazon, Netflix ,Apple ve Disney'in gibi şirketlerle bu sektörde baş edebilmek için büyük ve iddialı televizyon projelerinin peşinde koşuyor. Yüzüklerin Efendisi ise bu sektöre damga vurabilecek bir marka. The Hollywood Reporter'a göre Amazon, bu dev yapım için beş sezon boyunca yaklaşık 1 milyar dolara yakın harcama yapacak.

Yapımın oyuncu kadrosunun nasıl olacağı hala büyük bir merak konusuyken, önümüzdeki aylardan itibaren bu merakın da yavaş yavaş giderilmesi bekleniyor.

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