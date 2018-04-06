Savunmaya yeni yerli ürünler geliyor

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) savunma sanayisinde temininde güçlük çekilen ürünlerin yerlileştirilmesi, mevcut yerlilik oranının daha yukarıya çıkarılması için bir dizi çalışma yürütüyor.

MKEK, teknoloji odaklı çözümlerle savunma sanayisine yeni yerli ürünler kazandırmaya hazırlanıyor. Ürünlerinde yüzde 92'lik yerlilik oranı yakalayan kurum, yurt dışından temin edilen, temin süreçlerinde zaman zaman da sıkıntılar yaşanan ürünler nedeniyle oluşan olumsuzlukları en aza indirmeyi amaçlıyor.

Üretim kapasitesini ve niteliğini artırmak için bir süredir çalışmalar yürüten MKEK, gelecek dönemde halen üretim yapmadığı çeşitli alanlarda da faaliyet yürütmeyi planlıyor.

Buna göre, MKEK'nin önceliklerinden birini güdümlü mühimmat sistemlerinin üretilmesi oluşturuyor. Halen çok çeşitli mühimmatların üretimini gerçekleştiren kurum, bunları "akıllı" hale getiren güdüm sistemleri için yatırım yapacak. Kurum, önümüzdeki dönemde ürettiği mühimmatların güdüm kitlerini de kendi imkanlarıyla geliştirip üretecek.

MKEK, atış kontrol ve kumanda sistemlerinde de üretici olmaya hazırlanıyor. Çeşitli silah sistemleri üreten ve güvenlik güçlerinin kullanımına sunan MKEK, bunların otomasyonuna ve elektronik kontrollerine yönelik tedarik yoluna gidiyor. Kurum bu ürün ve sistemlere ilişkin ihtiyaçları kendi bünyesinde karşılamayı amaçlıyor. Atış kontrol sistemleri, MKEK'nin ürün yelpazesinde bulunan kundağı motorlu/çekili obüslerin, havanların ve çok namlulu roketatarların intikal, mevzilenme, atışa hazırlık, ateş idaresi ve atış kontrol işlemlerinin bilgisayar yardımıyla yerine getirilmesini ve ateş destek unsurlarına sayısal entegrasyonunu sağlıyor.

KRİTİK KİMYASALLARDA SERİ ÜRETİM HAZIRLIĞI

MKEK, yurt dışından temin edilirken zaman zaman güçlükler çıkarılan kimyasallara yönelik de tedbirler alıyor.

Bu konudaki dışa bağımlılığa son vermek amacıyla ihtiyaç duyulan kimyasalları kendi imkanlarıyla üretmek için çalışmalar yürüten kurum, TÜBİTAK ve üniversitelerle iş birliğiyle geliştirilen çeşitli patlayıcı maddelerin seri üretimine yönelik hat kurulum çalışmalarını sürdürüyor.

Mühimmatların patlamasını sağlayan ya da nasıl patlayacağını belirleyen tapaları kısmen bünyesinde üreten MKEK, bu konudaki üretim alanı ve kapasitesini de genişletecek.

Öte yandan, yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla teknolojisi eskiyen, verimsiz hale gelen çelikhane yerine yeni bir çelikhane kuran MKEK, bu yatırımla özellikle savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu vasıflı çelik üretimini gerçekleştirecek.

ASKERİ ARAÇLARA ELEKTRİKLİ MOTOR

MKEK, Türk savunma sanayisinin kara araçlarında kullanılabilecek yerli motorların geliştirilmesi için de kolları sıvadı.

Yeni nesil hafif zırhlı araçların paletli konfigürasyonunun güç grubu ihtiyacının karşılanmasına yönelik proje başlarken, Altay tankında kullanılacak güç grubunun geliştirilmesine yönelik ihale süreci devam ediyor.

MKEK ise bu çalışmalardan farklı olarak askeri araçlarda kullanılabilecek elektrikli motor geliştirilmesi için yurt dışından teknoloji transferine dayalı çalışmalar yürütüyor.

Kurum, ihracat potansiyelini artırmak için de faaliyet gösterecek. İhracat konusunda mühimmat satışıyla yetinmek istemeyen MKEK, yurt dışında tesis kurulumuna yönelik arayışlara girecek. Bu kapsamda, çeşitli ülkelerde ihtiyaç duyulan üretim hatlarının kurulması, bunun için gerekli teknolojik desteğin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Halen çeşitli ülkelerde kurumun kurduğu tesisler faaliyet gösteriyor. Bunun yanında sunulan çeşitli tekliflerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA