TechCrunch'ta yazanlara göre Apple yeniden tasarlanan ve profesyonellere yönelik olan Mac Pro'yu 2019'da çıkarmayı planlıyor. Cihazdan sorumlu ekip, yeni Mac Pro'nun gerçek profesyonellerin ihtiyacını karşılayacağını belirtiyor. Gerçekleşen toplantıda ise Apple'dan üst düzey yetkililer John Ternus, Tom Boger, Jud Coplan, Xander Soren yer almış.

DAHA ÖNCE ÇIKMAYACAK

Panzarino makalesinde yeni Mac Pro'nun henüz geliştirilmediğini ve 2019'dan önce gelmeyeceğini vurguluyor. Tom Boger yeni Mac Pro'nun 2019 ürünü olduğunu açıklamış. Özetleyecek olursak beklenen Mac Pro bu sene çıkmayacak.

Phil Schiller da geçtiğimiz nisan ayında Mac Pro'nun tamamen yenileneceğini işaret etmişti.

WWDC 2018'DE DUYURU OLACAK MI?

Bununla birlikte Apple ürünlerini daha iyi hale getirmek için ödüllü sanatçılar ve teknisyenlerle birlikte çalışıyor. Yapılan yorumlar yeniden tasarlanan Mac Pro'nun beklentileri bir hayli karşılayacağı yönünde.

Matthew Panzarino, haziran ayında gerçekleşecek olan WWDC'de Mac Pro hakkında herhangi bir ek ayrıntının duyurulmayacağını ve Apple'ın bu konuda sessiz kalacağını belirtti.