Son dönemde terörle mücadelede etkin şekilde kullanılarak başarılı sonuçlar alınmasını sağlayan yerli ve milli savunma araçlarının model kitleri de yoğun ilgi görüyor.

Türkiye'nin hem sınır içindeki operasyonlarda hem de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleye damga vuran yerli ve milli askeri savunma araçlarının maketleri, modelciler tarafından ilgi ve beğeniyle takip ediliyor.

Türkiye'nin tek ölçekli plastik model kit imalatçısı olan Tanmodel'in Genel Müdürü Barış Tansoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle milli savunma araçlarına ilgi gösteren büyük bir kitleye hitap edebilmek için askeri savunma sanayisi kuruluşlarıyla iş birliği yaparak ortak projeler geliştirdiklerini söyledi.

Pazara sundukları ilk modelin TAI lisanslı 1/72 ölçek Hürkuş-A uçağının detaylı modeli olduğunu aktaran Tansoy, lisanslı ürünleri arasında Baykar imalatı 1/24 ölçek Bayraktar TB2 insansız hava aracı ve Aselsan imalatı 1/35 ölçek Korkut SSA alçak irtifa hava savunma sisteminin bulunduğunu kaydetti.

Tansoy, ayrıca lisans anlaşması yaptıkları Türk Yıldızları şemalı 1/32 ölçek NF-5A ve NF-5B uçaklarının 3D modelleri üzerinde imalat öncesi çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Türkiye'nin terör örgütlerine karşı gerçekleştirdiği askeri harekatlarda kullanılan milli savunma araçlarının model kitlerine ilginin arttığını dile getiren Tansoy, "Özellikle ülke olarak sınır ötesi operasyonlara başladıktan sonra ordumuzu destekleyecek şekilde tavır alan halkımızdan daha fazla talep gelmeye başladı. Bu operasyonlarda kullanılan ve ülkemizin göz bebeği kurumlarından TAI, Baykar ve Aselsan imalatı araçların modellerine ait projelerimiz büyük bir ilgi ve beğeniyle karşılanıyor." diye konuştu.

"Modelcilik alanında önde gelen ülkelere ihracat yapıyoruz"

Barış Tansoy, genelde askeri hava araçları projeleri geliştirdiklerini ve ölçek-şekil doğruluğu için dünya genelinde 3D lazer tarama cihazı kullanarak gerçek askeri uçaklar üzerinde tarama yapan birkaç firmadan biri olduklarını söyledi.

Pazara sundukları diğer ürünlerin ise 1/48 ölçek RF-84F ve 1/72 ölçek T-33 modelleri olduğunu aktaran Tansoy, "Rusların uçak gemisi uçağı Su-33 için 3D tasarımını tamamladık. Kalıp imalatı devam eden 1/32 ölçek 662 parçalı modelimiz de sene içerisinde pazara sunulacak. 3D tasarımına devam ettiğimiz İngilizlerin son bombardıman uçağı olarak bilinen Buccaneer S.Mk.2'nin 1/72 ve 1/48 ölçekte modellerini bu sene içerisinde pazara sunmaya hazırlanıyoruz." şeklinde konuştu.

Tanmodel'in tescilli bir marka olarak imal ettiği hassas detaylara sahip modelleri yurt içinde bayileri, yurt dışında ise distribütörleri aracılığıyla ABD, İngiltere, Japonya, Belçika, Almanya, Fransa, Lüksemburg, İtalya, Hollanda, Malezya, Avustralya, Norveç ve Hong Kong gibi modelcilik alanında önde gelen ülkelere ihraç ettiklerini anlatan Tansoy, ürünlerinin bu pazarlarda çok beğenildiğini söyledi.

Tansoy, model kitlerinin fiyat aralığının ölçeğine göre 25 liradan başlayarak 200 liraya kadar ulaşabildiğini bildirdi.

Kaynak: AA