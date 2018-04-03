2006 senesinde Stockholm'da kurulan Spotify'ın şu an 140 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı olduğu biliniyor. Üstelik bu kullanıcıların 60 milyonu da premium üye olarak her ay sabit ücret ödüyor. Müzik sektöründe az rastlanan bir başarıyı işaret eden bu rakamlar, şirketin gelecek planlarına da yön veriyor.

Spotify hisseleri bu hafta halka arz edilecek. Şu an için şirketin kesin değeri konusunda net bir bilgi yok. Ancak uzmanlar, Spotify'ın değerinin en az 25 milyar dolar seviyesinde olacağını ve halka arz sonucunda bu rakamlara tekabül edecek bir gelir elde edileceğini düşünüyor.

Hürriyet'e göre, bünyesinde 30 milyondan fazla şarkı bulunduran Spotify, haftalık keşif veya diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan müzik listelerinin kullanımı gibi özellikleri sayesinde, rakiplerini bir hayli geride bırakmış durumda. Bakalım yatırımcılar bu durumu nasıl değerlendirecek ve şirket halka arzdan ne kadar bir gelir sağlayacak.