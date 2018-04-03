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ı gerçekleşti! Hisseleri işlem görmeye başladı

SPOTİFY HALKA ARZI GERÇEKLEŞTİ!
3 Nisan 2018, Salı Güncelleme : 23:25:40

Müzik şirketi 'ın ı resmen gerçekleşti. Artık Spotify hisseleri de borsada işlem görüyor.

Müzik devi şu anda dijital müzik sektörünün en büyük ismi. Devamlı olarak abone sayısını artıran şirket yakın bir zaman önce halka açılma kararı almıştı. Bu kararın ardından bekleyiş sona erdi ve bugün itibarıyla Spotify, New York borsasında edildi.

Şirket, borsada hisse başı 165 dolardan işlem görmeye başladı.

SPOTİFY'IN DEĞERİ BELLİ OLDU

Toplamda ise Spotify'ın değeri 29.6 milyar dolar oldu. Ayrıca Wall Street Journal'e göre Spotify'ın halka arzı, şimdiye kadarki en büyük üçüncü teknoloji halka arzı olduğunu açıkladı.

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