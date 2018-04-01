ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yeni bir Dünya keşfetmek için kolları sıvadı. NASA'dan yapılan açıklamada 16 Nisan'da Falcon 9 roketi ile uzaya yeni bir uydunun fırlatılacağı duyuruldu.

TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) isimli uydunun, Güneş sisteminin dışındaki gezegenleri daha ayrıntılı araştıracağı belirtildi. Amacın Dünya benzeri yeni gezegenlerin keşfedilmesi olduğu bildirildi. 'Gezegen avcısı' olarak adlandırılan yeni uydunun geliştirilmiş 4 kamerası ile 300 milyon ışık yılı uzaklığa kadar gözlemler yapabileceği kaydedildi.

Kaynak: Sabah