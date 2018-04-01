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zorunluluğu sona erdi

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU SONA ERDİ
1 Nisan 2018, Pazar Güncelleme : 14:58:26

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçların 1 Aralık 2017'de başlayan takma zorunluluğu sona erdi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre, 1 Aralık-1 Nisan döneminde kış lastiği olmayan ticari araçların yola devam etmelerine izin verilmiyor.

Yönetmelik kapsamında söz konusu dönemde takmayan ticari araçlara Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince para cezası kesildi.

Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan ticari araçlara kış lastiği takmayan işletmecilere uygulanan para cezası 1 Ocak itibarıyla 715 lira olarak belirlenmişti.

Kış lastiği takma zorunluluğu bugün itibarıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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